AMLO gana si los informados no votan: Luisa María Calderón Hinojosa

México

También conocida como Cocoa. Abandonó al PAN. Pero nunca ha rehuido a mirar de frente y responder directo. Va por una curul. Más libre aún:

¿Gusto en verla de nuevo, senadora?

A la orden, yo también.

¿Más libre?

Totalmente.

¿Sin mentiras?

Totalmente, sin tener que guardar silencios.

Por cierto, ¿tenía miedo de venir?

No.

¿Aquí se le ha maltratado?

No, pero uno siempre anda cuidándose.

¿Aquí nos ha condicionado preguntas?

¡No!

¿Eso que lo sepa Ricardo Anaya?

Que lo sepan todos.

¿Su hermano?

Todos.

¿Y cómo está?

Muy bien.

¿Nervioso?

No, no está nervioso.

¿Preocupado?

Está con su familia.

¿Todos los caminos llevan a Pemex?

No sé si todos los caminos lleven a Pemex, pero tienen que llevar a la transparencia.

¿Algo que ocultar?

Yo no.

¿Algo que temer?

Tampoco.

¿Afuera dicen que ya vienen por los Calderón?

Yo ya me fui. Que me persigan, no tengo problema.

¿La familia unida?

Sí, aprendimos eso en casa.

¿Unida en la complicidad?

Depende a qué llame complicidad. Si es solidaridad, eso puede ser complicidad.

Sigamos serios, ¿qué le queda de panista?

Soy una mujer con la convicción clara de ser corresponsable de nuestra comunidad. A eso se le llama gestión del bien común.

¿Eso es ser panista?

Esa es la doctrina del PAN, pero la traigo conmigo desde que nací.

¿No le quedan ánimos de corrupción?

No, eso jamás.

¿Cómo lo sabe?

Porque no soy corrupta, porque prefiero pagar por decir las cosas aunque no guste.

A ver, ¿siente que lo trabajado es bien remunerado?

Sí, y uso los recursos para acompañar a la gente.

¿Algunas cuentas en Bermudas?

Ninguna.

¿En Islas Caimán?

No, estoy en ceros porque las deudas de mi campaña nadie las pagó.

¿Empresas fantasma?

Ninguna.

¿Ni empresa de papel?

No. Tengo una pequeña comercializadora, porque quiero ser productora en el campo.

¿Se puede ejercer la función pública y además ser empresario?

No sé si a un productor de dos hectáreas se le puede llamar empresario.

En fin, ¿que quiere ser diputada?

Sí, señor. Tengo un compromiso de lucha contra el hambre y tenemos iniciativas.

¿Con quiénes?

Con los ciudadanos puedo hacer una red y hacer mucho ruido.

¿Quién le financiará la campaña?

Ocupamos pocos recursos. Es un distrito urbano. La gente me conoce muchísimo.

¿Y está segura que en su tierra votarán por usted?

Ahora, en esta búsqueda de firmas me dicen: “Estoy con usted”.

¿No volverá a perder?

Correré el riesgo, espero ganar.

¿Ha salido a escuchar lo que dicen de los Calderón en Michoacán?

He escuchado cosas buenas y cosas difíciles.

¿Y para qué necesita protección?

¡No necesito protección!

A propósito, ¿cómo está Ronaldo de Regil?

Hace muchos años que no lo veo.

¿Y la diputada Rocío Matesanz?

No la conozco.

¿‘Lavaron’ dinero con empresas fantasmas?

Seguro que no.

¿Cuánto les habrá tocado de cuotas por contratos en Pemex?

No sé de Pemex ni tengo noción de alguien cerca de mí.

¿Y a su hermano?

Tampoco.

¿No sabía nada su hermano Calderón?

No sé. Venimos a hablar de mí.

¿A usted no se lo dijo?

¡No!

¿Ni en Navidad?

No.

¿Fue un Presidente desinformado?

No, él no fue un Presidente desinformado.

¿Calderón, su hermano, fue corrupto?

No, mi hermano no fue corrupto, vive en la misma casa que salió para ser candidato.

¿Dejó corromper?

No tengo idea hasta qué nivel una sola persona tenga el control de todos los que trabajan en un gobierno.

¿Odebrecht los contaminará?

No. Contamina a los Cárdenas. Hicieron una presa que costó tres veces lo programado.

¿Los Cárdenas?

Los Cárdenas. Lázaro Cárdenas comenzó y terminó Godoy.

¿Pleito de feudos?

No sé si sea pleito de feudos, es opacidad y costumbre de no tocar personajes.

Por cierto, ¿sabe del expediente llamado MAL?

No sé.

¿Parece que en Campeche se han desatado los demonios?

Pues que los encuentren y los amarren.

¿Ya se quebró la alianza con el PRI?

La de Los Pinos con el PAN. Los señores de la foto ahora están muy enfrentados.

¿A quién le convendría debilitarlos?

A los chicos de la foto les importan más los temas locales que la Presidencia.

¿El fiscal anticorrupción les importa?

Debiera importar todo el esquema anticorrupción.

¿Y viene un fiscal amigo, senadora?

No. Debería de ser una persona imparcial que tenga historial que lo respalde.

¿Ya amarraron acuerdos?

Yo soy una ciudadana sin partido, así que no sé si haya acuerdos.

¿Los mexicanos sabremos elegir en 2018?

Con este esquema electoral es difícil que la gente tenga un espacio de reflexión y puedan elegir de una manera pertinente a alguien que gobierne.

¿Cómo?, ¿se va a la guerra sin ánimos?

No. Esos no los pierdo jamás, tengo muchos amigos además.

¿Gana AMLO?

Hoy las encuestas dicen sí y si los desencantados e informados no votan, es probable.

¿AMLO, como dijo Bartra, es el viejo PRI?

AMLO es el nuevo y estallado populismo.

¿Margarita gana?

Si logra reunir las firmas, y que va bien, sí.

¿O gana perdiendo?

No, gana ganando.

¿Qué busca Margarita?

Ser presidenta de este país.

¿Divididos no le ayudan más al PRI?

Pregúnteles a los chicos de la foto.

¿No están trabajando para el gobierno de Peña?

Los chicos de la foto probablemente sí, así están desde 2012.

¿De qué le ha servido ser senadora?

Estoy en un trabajo de fondo con los alimentos y la retribución de posibilidades para acabar con el hambre.

¿Eso en qué le ha ayudado?

En sentirme bien.

¿Y cuánto le va a tocar por Navidad?

No lo sé. Ahora soy una senadora sola y apenas voy a saber qué me redujeron.

¿El derroche es corrupción?

Si ganaste bien un dinero puedes hacer lo que te dé tu gana. Ahora, me parece que es muy difícil hacerse de mucho dinero de una manera honesta: ese es otro cuento.

¿Los senadores merecen lo que están ganando?

Depende de si están usando el recurso que reciben para lo que tienen qué hacer.

¿Para cuándo el encargado de la Fepade?

Debería de estar pronto y debería el Senado ocuparse del tema de fondo.

¿Qué es de fondo aquí?

Saber quién es fuerte, prudente y dar respuesta rápida a las acusaciones de delitos.

¿Los chamaquean?

El Senado perdió o, por lo menos, los grupos que están perdieron el foco.

¿Quiénes ganan con debilitar a los árbitros en 2018?

Nadie. Por eso digo que en el Senado se perdió el foco.

¿Este país resiste más simulación?

No, debemos hablar de la simulación y empezar a decirlo fuerte.

A propósito, ¿todo bien con Silvano?

No sé qué sea bien. Él es el gobernador formal.

¿Cuántas veces se han reunido?

Dos, cuando era candidato y hace unos tres meses.

¿Qué han acordado?

Nada. Hablamos del frente y dije que si construía una nueva forma de resolver viejos problemas podría transitar. No se han ocupado de eso.

¿No lo acusó de estar apoyado por el crimen?

Lo acusé de muchas cosas y a muchos funcionarios.

¿El ‘narco’ lo puso?

Pienso que en esta ocasión los señores de la foto lo pusieron.

¿El ‘narco’ lo está dejando gobernar?

No está pudiendo. La violencia ha aumentado de nuevo, las ejecuciones siguen.

¿Usted estaría gobernando mejor?

Yo querría gobernar con los ciudadanos tomando decisiones juntos.

¿Qué pasó con las auditorías a Fausto Vallejo?

Están las de Fausto, las de Lázaro, las de varios.

¿También los extorsionó el crimen?

Ya dije muchas veces cómo era la relación, cómo habían trabajado.

¿Silvano arrinconó a las ‘autodefensas’?

Creo que lo hizo Alfredo Castillo.

¿Mireles está arrinconado?

Mireles está muy debilitado.

¿Qué sucede con ‘La Familia de Michoacán’?

Se reciclan. Ya deberíamos saber cómo se repiten y construir estrategias contra eso.

¿‘La Tuta’ sigue gobernando en Michoacán?

No sé. La Tuta está refundido en la cárcel, hay otros grupos que se han fortalecido.

¿Cuánto cuesta el aguacate, senadora?

Puede estar a 90 pesos o puede que, al que llaman canica, esté a 12 pesos.

¿Y el limón?

Ese tienes que ir a Colima para que lo puedan vender bien.

¿Alguna vez será gobernadora?

No, ya lo intenté dos veces.

¿Y hay ‘Cocoa’ para rato?

¡Hay Cocoa hasta que Dios diga!

¿Libre?

Sí, señor, libre y comprometida con los ciudadanos.

Senadora, ¿aquí se le maltrató?

No, preguntas que no pueden tener respuestas cortas, pero no maltratada.

¿Se lo puede decir a su hermano?

Le puedo decir a toda la gente. Usted también se lo puede decir a él.