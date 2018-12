Andrés Manuel López Obrador confirmó que, de no aprobarse la creación de la Guardia Nacional, las fuerzas armadas regresarán a los cuarteles, tal como lo advirtió ayer Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública.

Durante su conferencia matutina, el Presidente recalcó que la Constitución “como está actualmente” no permite que las fuerzas armadas se dediquen a labores de seguridad pública, por lo que de no ser aprobado el modelo de Guardia Nacional, los militares se retirarán de las calles.

“Sí, porque tenemos que respetar la Constitución, esto no es el Porfiriato, no vamos a seguir simulando, por eso estamos planteando la reforma a la Constitución, ya no seguir dándole la vuelta y simulando, analizar las cosas como son, con realismo vamos a buscar la manera de resolver el problema”.