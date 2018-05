Lo ocurrido en Jalisco es resultado de una estrategia fallida, AMLO

Guadalajara

El sol de Puerto Vallarta recibió a Andrés Manuel López Obrador en el tercer día de la gira que el candidato a la presidencia de la república por la coalición “Juntos Haremos Historia” realizó por Jalisco, estado que en los últimos días ha sido blanco de diversos actos violentos, algo que el aspirante a la presidencia de México atribuyó a un mal generado por una estrategia fallida en los últimos dos sexenios.

Andrés Manuel arribó en un convoy de cuatro vehículos, él encabezaba al frente, Marcelo Ebrad lo cerraba. Para llegar al malecón en donde se realizó el mitin, AMLO avanzó por la calle Morelos y aquello tomó tintes de un desfile, el congestionamiento vial permitió las selfies, dio tiempo a las muestras de afecto, “vamos a ganar Peje” y “presidente, presidente” fueron parte de los gritos.

Después avanzó a pie y las muestras de afecto siguieron, cosa que agradeció a los vallartenses y les aseguró que sin “hacerles la barba”, son el motor del movimiento que encabeza, por lo que “amor con amor se paga… en esencia les vengo a decir que no les voy a fallar, líder no va a faltar y voy a estar a la altura de ustedes”.

Fiel a su estilo habló sobre la historia de México, la Independencia, la Reforma y la Revolución. Posteriormente aseguró que a partir del primero de julio, con el triunfo de Morena en las elecciones iniciará la cuarta transformación de la vida pública de México.

Mientras sus detractores lo relacionan con Venezuela, Andrés Manuel en su discurso habló de Suiza, Noruega y Dinamarca, donde la clase media es mayoría y es lo que pretende lograr en México, un país en donde deben haber un “auténtico Estado de Derecho” y dejar de estar gobernado por una minoría “rapaz”, para así cambiar la imagen de México en el mundo.

El candidato a la presidencia arrancó los aplausos de los asistentes con frases que ya lo identifican, “los criminales son niños de pecho frente a estos delincuentes de cuello blanco”, “soy terco, necio, ya se me metió a la cabeza acabar con la corrupción y lo vamos a hacer, me canso ganso”; “me pueden llamar Peje, pero no lagarto” y “no viviré en Los Pinos, esa casa está embrujada, ahí espantan” entre otras.

En entrevista ofrecida en el municipio de Tlaquepaque, previo a su visita a Puerto Vallarta, AMLO se refirió a los hechos violentos registrados en las últimas horas en la entidad, los cuales dijo lamentar y aseguró que no se trata de un tema exclusivo de Jalisco, sino de todo el país y el cual obedece a una estrategia fallida que fue implementada por los gobiernos federales del PAN y el PRI con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto respectivamente.

Señaló que en caso de llegar a la presidencia de la república, una de las primeras acciones será cambiar la estrategia del combate a la delincuencia.

AMLO dijo que en su visita a Tlaquepaque recibió denuncias por parte de trabajadores del Hospital Civil, “están obligando a entregar el voto a Anaya, sino, pierden el trabajo”, además pidió a los empresarios dueños de Coppel, Aeroméxico y Telmex, a que se pronuncien y confirmen o nieguen la petición a sus trabajadores para que voten por Ricardo Anaya tal y como se lo han denunciado, “me gustaría que lo declararan y dijeran si es o no es cierto”.

En ese sentido habló de la incorporación a su equipo, del ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto, que además de tener “total conocimiento” del caso Odebrecht, “tiene mucha información y me importa bastante, no para que él esté en esa función de nuevo, sino porque quiero que se haga valer la democracia y que se castigue a los que compran votos, a los que obligan a la gente a votar por un partido o un candidato”.

GPE