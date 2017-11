No aspiramos a vivir en una nación autoritaria: AMLO

Ciudad de México

El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se debe de garantizar el derecho a disentir la libertad de expresión, de manifestación y de ideas, “pues no vivimos en un país o no aspiramos a vivir en una nación autoritaria”.

Acompañado del líder nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, el tabasqueño refirió que no aspira a vivir en una dictadura como forma de gobierno, por lo que lo ideal es una democracia y reiteró su apoyo y solidaridad a la maestra Guadalupe Rodríguez, esposa de Anaya que está siendo perseguida en Nuevo León por supuesto desvío de recursos.

En Jalpa, Zacatecas, AMLO se mostró molesto por las "represalias" que el Gobierno ha tomado en contra de los dirigentes petistas, apuntando que “están siendo perseguidos” por haber apoyado a la candidata de Morena, Delfina Gómez en las elecciones a gubernatura del Estado de México.

Reiteró que el presidente Enrique Peña Nieto “ordenó perseguir a los dirigentes del PT, inventándoles delitos y lavado de dinero", al igual que con algunos maestros de Oaxaca, quienes fueron encarcelados por los mismo delitos.

Recordó que en Tabasco le presentaron 10 denuncias en su contra amenazando con dictarle una orden de aprehensión.

“Me presentaron como 10 denuncias, me metieron todo el Código Penal, se quedaron por dictar la orden de aprehensión o la tenían pero no se atrevieron, hasta les dije aquí estoy en casa, aquí los espero, porque el que lucha por la justicia no tiene nada que temer” aseveró.

En tanto, al ser cuestionado respecto de cuál será el trato a periodistas de ganar Morena la Presidencia, afirmó que será respetuoso, no se perseguirá a nadie y que se respetará la libertad de expresión para evitar muertes como las de los periodistas Miroslava Breach y Javier Valdez.

“Todos los periodistas van a tener protección para que no los repriman, y que no sucedan cosas extremas como el asesinato de muchos periodistas y nunca se aclara nada, lo que ha pasado en Chihuahua con Miroslava Breach quien perdió la vida, también en Sinaloa con Javier Valdez que perdió la vida infame, y no se aclarado estos asesinatos de muchos periodistas”, mencionó.

Finalmente, aseveró que está demostrado que hay complicidad entre el crimen organizado y las autoridades pues en todas las bandas detrás de los ilícitos está la protección de autoridades.

“Vamos a pintar muy bien la frontera entre delincuencia y autoridad, van a ser cosas diferentes, distintas, no como ahora que no se sabe dónde termina la delincuencia, y donde inicia la autoridad, porque es lo mismo”, apuntó.