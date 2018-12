AMLO descarta ceder a presiones; “las protestas no me asustan”, dice

Jannet López Ponce

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que las protestas contra sus decisiones o políticas no le asustan y advirtió que no será rehén de nadie ni cederá ante presiones.



“Fueron a mi casa a hacer un plantón, querían que entrara por atrás y dije ‘¡no, yo entro por enfrente como siempre!’. Con todo respeto eso no es así, yo protesté muchos años y nunca fui a a la casa de un servidor público. Si no tienen razón, aunque me impidan entrar en mi casa no cederé, no seré rehén de nadie; estoy acostumbrado a las protestas, no me espantan, hasta celebro que la gente luche por sus derechos”, dijo.



En la conferencia matutina en Palacio Nacional, hasta donde llegaron personas con discapacidad a manifestarse, López Obrador aclaró que se destinarán para ese grupo 12 mil millones de pesos y no se darán recursos a organizaciones o intermediarios, porque así “se pulverizaba el recurso”.



Además, indicó que decidirá cuál vehículo oficial usará en los próximos años, pero afirmó que no será blindado y cancelarán contratos de arrendamiento de autos y camionetas para servidores públicos.



Insistió en que se ahorrará en el pago de mantenimiento de las casas destinadas al descanso de los presidentes en Cozumel y Acapulco, porque no las ocupará.



Sobre el destino de las obras de arte y mobiliario de Los Pinos, el mandatario pidió a su gabinete “que no hagan escándalo sin elementos” y actúen con prudencia al hacer señalamientos contra la pasada administración.



Luego de que funcionarios de alto nivel de la Presidencia aseguraron que el acervo y objetos estaban desaparecidos y horas más tarde fueron desmentidos por el ex coordinador general de Administración de la Presidencia Carlos Ramírez Velasco, López Obrador reconoció: “No sabemos” si fueron entregadas a la Secretaría de Hacienda por ser de su propiedad”.