Próxima semana, AMLO hará gira con Delfina en Edomex

Ciudad de México

Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional de Morena, acudirá la próxima semana al Estado de México para apoyar la campaña de la candidata a la gubernatura, Delfina Gómez.

El 18 de abril, López Obrador visitará Cuautitlán, Coacalco y Ecatepec, en tanto que para el 19 están programadas visitas a las localidades de Ixtapaluca, Valle de Chalco y Ciudad Netzahualcóyotl, con lo que reanuda sus actividades después de ocho días de inactividad pública.

El tabasqueño no sólo había afirmado que continuará apoyando la campaña de Delfina Gómez, sino que recomendó que el presidente Enrique Peña Nieto, haga lo propio con el aspirante priista, Alfredo del Mazo.

"¡Cómo no voy a ir!, es más, le recomiendo al priista (Del Mazo, quien pidió que López Obrador ya no acompañara a su opositora), que invite a Peña Nieto a hacer campaña en el Edomex porque él está bien visto; les va a ir muy bien si los llevan", dijo López Obrador la semana pasada durante su gira por Veracruz .

También sugirió a la aspirante del PAN, Josefina Vázquez Mota, que llevará a Felipe Calderón y Vicente Fox, "pero que no me impidan a mi ir al Estado de México, voy a ir con la maestra Delfina. No voy a entregar despensa y que vaya Peña, pero que no a entregar frijol con gorgojo".









OVM