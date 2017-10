AMLO arremete contra el PRD y candidatos independientes

Durango

Además de calificar al PRD de "partido vulgar y ambicioso", Andrés Manuel López Obrador, dirigente de Morena, aseguró que los candidatos independientes, "sí lo son, pero del pueblo, no del poder".

"Esos partidos no son de izquierda, sino vulgares ambiciosos el poder. ¿Qué tiene que ver el PAN con el PRD? nada desde el punto de vista programático, sin embargo, lo que quieren es mantenerse en los cargos, por eso se unen, pero ya la gente no le cree, no tienen convicciones ni principios, sea la derecha o la supuesta izquierda", dijo.

Sobre las y los candidatos independientes manifestó que "aunque muchos se disfrazan de ello, son en realidad parte de la misma mafia del poder".

De hecho, el tabasqueño afirmó que "a los de la mafia del poder no les funcionará la treta, la maniobra que realizan en contra de Morena, porque hay información que Enrique Peña Nieto le pidió al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón 'El Bronco', que se inscribiera como independiente supuestamente para restarnos sufragios en la contienda electoral del 2018".

TLCAN HASTA 2018

Durante su encuentro con simpatizantes de Santiago Papasquiaro y Nuevo Ideal, Durango, el líder de Morena, reiteró su pretensión de que "sea el nuevo gobierno" quien lleve a cabo la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

"Si se firma ahora, antes de las elecciones, se corre el riesgo de que Enrique Peña Nieto ceda en demasía al gobierno estadunidense, porque él no tiene fortaleza ni autoridad moral, o vaya a abusar Donald Trump de la debilidad de Peña, por ello es mejor esperar a que pasen las elecciones para que el TLCAN no perjudique a México".

CORRUPCIÓN Y VIOLENCIA

Al ser cuestionado sobre el tema de los camiones de víveres que fueron secuestrados por lo que no entregaron a los damnificados de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre, López Obrador respondió que hay mucha corrupción en México.

"Querían que lo que Morena comprometió a favor de los afectados se le entregara al gobierno, pero se dijo que no, porque 'se lo clavan', pues son muy corruptos", subrayó.

En ese sentido, recordó que Transparencia Internacional dio a conocer una encuesta en la cual México tiene primer lugar en corrupción en América Latina, "hasta pena da decirlo, pero que muestra a un gobierno por completo corrupto, por eso Morena entrega los apoyos de manera directa a los damnificados".

En cuanto a la violencia que vive México, expuso que en el "nuevo gobierno no habrá más masacres" porque se llamará a todo el pueblo para que haya paz, no violencia porque el país está en el segundo lugar de violencia.

"Vamos a hablar de este tema sin mitos y sin ninguna limitación, analizar posibilidades desde declarar una amnistía, hasta pedirle al gobierno estadunidense que hagan su trabajo para que no haya consumo de droga en Estados Unidos, además de prevenir adicciones, porque es un problema de producción y de consumo", finalizó.