AMLO arranca arribita, pero luego se le gana: Damián Zepeda

México

Directo. Con carácter. Se ha hecho de la dirigencia del PAN para llevarlo a la victoria con la coalición Por México al Frente. Está seguro que son una fórmula ganadora:

¿Le pidió autorización a Anaya para venir?

¡Por supuesto que no!

¿Viene por su propia voluntad?

Sin duda, como dirigente del PAN.

¿Algo que temer?

Nada, en lo absoluto.

¿Para quién trabaja, don Damián?

Hoy, para el PAN y, en primera instancia, para México.

¿En serio?

Sí, completamente.

En fin, ¿que es de Sonora?

De Hermosillo. Ahí nací. Hoy vivo aquí con toda mi familia.

¿Muy directo?

Sí, eso dicen. Soy de blanco y negro.

¿Con temple?

Tengo carácter y sé escuchar.

¿Pertenece al clan de los Bours?

No. Ellos están en el PRI, en mi estado.

¿Ni por parentesco por la esposa?

Es un parentesco indirecto, al final todos descienden por la misma familia.

¿Nada que ver con los Bribiesca?

No, ni los conozco.

¿Ni con los Beltrones?

Lo conozco. Fue coordinador parlamentario y trabajamos reformas juntos.

¿Ha forjado su propio patrimonio?

Siempre. Soy de una familia de lucha.

¿En Sonora?

En Sonora y también me tocó muy joven trabajar en el gobierno federal

Por cierto, ¿qué tal Pavlovich?

Claudia tiene una buena calificación en Sonora.

¿No querrá también ser gobernador?

No lo tengo en mis planes inmediatos.

En fin, ¿que es dirigente del PAN?

Soy dirigente del PAN a mucho orgullo.

¿Se lo debe a Anaya?

Nos votaron en fórmula de presidente y secretario general. Cuando sale él, me votan a mí.

¿Cuál es el mejor negocio que han hecho juntos?

Ninguno, estamos en política por convicción.

¿Qué solicitó a cambio de dirigirlos?

Nada. El PAN me ha dado mucho. No tengo nada que pedirle.

¿Se dejan dirigir?

Yo creo que sí.

¿Le hacen caso?

Tomamos decisiones y por supuesto que las instrumentamos.

¿El PAN vale lo mismo que un terreno ejidal en Querétaro?

No. El PAN tiene un valor democrático de lucha.

¿Es buen negocio?

No es negocio.

¿Piensa que mañana el PAN se pueda vender tres veces su valor?

El PAN jamás se va a vender. Tenemos 78 años contra el autoritarismo.

¿Y así como ha tratado al PAN le gustaría que lo trataran?

Yo trato con respeto a todos los panistas.

¿Demócrata?

Cien por ciento, convencido.

En fin, ¿su fórmula será ganadora?

Ha sido la dirigencia más ganadora y vamos a ganar la Presidencia.

¿Ganará con Anaya?

Sin duda.

¿Cómo?

Con su capacidad, con su inteligencia y sus valores.

Por cierto, ¿ya se sentaron con Meade?

Lo conozco de secretario. Pero en esta etapa electoral, no.

¿Ni con algún operador?

No, no. Somos contendientes.

¿No se vieron en el cumpleaños de Salinas?

No, yo no asistí.

¿No lo llevó "El Jefe" Diego?

Que él explique sus amistades.

¿Algún mensaje para Meade?

Es momento de reconocer que lo único que puede ganarle a AMLO se llama Ricardo Anaya.

¿Él no es parte del Frente?

¡Por supuesto que no!

A propósito, ¿para qué quiere ser senador?

Vamos a un esquema semiparlamentario y desde ahí se van hacer las transformaciones.

¿Algo de qué protegerse?

No, para nada.

¿Muchos negocios por amarrar?

Ninguno.

¿Diría que adiós a los "moches"?

Completamente. Siempre he luchado por la transparencia.

¿Quién se quedará con el partido?

Quien elijan los panistas.

¿Ya se lo dijo a Marko Cortés?

Es buen amigo. Ha sido parte importante de este equipo.

¿De confiar?

Completamente, sí.

¿Como Santiago Creel?

También, Santiago aporta toda su experiencia.

¿Y con ellos piensa ganar las elecciones?

Con ellos y con miles y millones de ciudadanos.

¿Con Dante Delgado?

Sí. Hemos construido una gran relación.

¿Con "Los Chuchos"?

También, con el PRD en su conjunto.

¿Políticos exitosos?

Sí, creo que le han aportado a este país.

Ya en serio, ¿hoy quién sería un panista ejemplar?

Hay muchos. Históricamente don Luis, Luis Felipe Bravo…

¿Jorge Romero?

Es un compañero, hace un buen trabajo en la CdMx.

¿Édgar Mohar?

Un hombre muy capaz detrás de escena.

¿Panistas ejemplares?

Estamos todos haciendo un gran equipo.

¿Como las constructoras?

No, ninguna constructora.

¿No son sus aliadas?

No, ninguna. Ni tengo relación.

¿Usted es corrupto?

No, por supuesto que no.

¿Le gusta el dinero?

No, la verdad de las cosas. Quien me conoce sabe que no me deslumbra el dinero.

¿Limpio?

Completamente.

¿Como Anaya?

Sí, por supuesto.

¿Para quién trabaja, don Damián?

Para el PAN, para México.

Oiga, ¿que como diputado estuvo en la Comisión de Hacienda?

Fui presidente en la Comisión de Hacienda.

¿Sabía lo de las "estafas maestras"?

En aquel entonces no, se dio a conocer después.

¿Sabían lo de Robles?

En aquel entonces no. Más allá del nombre, ese tipo de esquemas deben de acabar.

¿Meade lo sabía?

Creo que como secretario de Hacienda tuvo acceso a esa información.

¿Para eso quiere ser senador?

Para nada. El Senado aprueba el presupuesto pero yo soy una persona honesta, íntegra.

¿Para quién trabaja, don Damián?

¡Para el PAN y para México!

¿Y qué queda del PAN?

Un partido fuerte, demócrata. Gobernamos a más de 40 millones de mexicanos.

Sigamos serios, ¿qué es la congruencia?

Ser o tener una liga directa entre lo que dices y lo que haces.

¿Y la coherencia?

Igual, en forma similar, es decir cosas que tienen sentido.

¿Usted ya entregó cuentas al INE?

Siempre y nunca he tenido ningún problema.

¿Cuánto llevan gastado en publicidad?

Tendría que ver el dato, porque se va actualizando. Hemos tenido una campaña austera.

¿Es verdad que cabildeó para que no aceptaran a Margarita?

No, de ninguna manera.

¿Les preocupa?

No, la respetamos. Creemos que no tiene posibilidades de ganar la presidencia.

¿Para quién trabaja, don Damián?

Trabajo para el PAN y trabajo para México.

¿Y sigue sin mentir?

Por supuesto.

¿Cuántos forman el padrón panistas?

Alrededor de 300 mil. Somos el único partido con huella digital de los militantes.

¿Y cuántos calcula que se irán?

No, no. Los que están son por convicción.

¿Le ganan a AMLO?

Le vamos a ganar. Siempre arranca arribita, luego se le alcanza y se le gana.

¿Con cuántos votos van a ganar?

Él tiene arriba de 30 por ciento, pero 60 por ciento no comparte su visión de país. Ahí es donde nosotros vamos a ganar.

¿Con cuántas gubernaturas se quedan?

En todas vamos a ganar.

¿Yucatán también?

Vamos a recuperar Yucatán.

¿Y ya negociaron con el crimen?

Ninguna negociación con el crimen. Es inmoral.

¿Y así piensan ganar?

Claro, vamos a ganar con ideas, con visión de país.

Aquí entre nos, ¿en verdad Anaya se está creyendo ser Presidente?

Anaya va a ser el mejor Presidente que jamás haya tenido México.

¿Usted votaría por él?

Ciento por ciento.

¿Diría que tiene inteligencia para ser Presidente?

Tiene inteligencia, capacidad y tiene la humildad para escuchar.

¿Lo ha escuchado hablar últimamente?

Sí, lo escucho seguido.

¿Es normal en Anaya hablar de sí mismo hasta la redundancia?

Él lo que está transmitiendo es una visión de país.

¿El “yo” en una coalición ciudadana?

En la coalición estamos enfocándonos en él todos.

¿Autoritario?

No, escucha y sabe tomar decisiones.

¿Sensible?

Tiene sensibilidad y cercanía.

¿Qué ha sido lo último que lo ha conmovido?

Sé que ha tenido muchos encuentros en casa con ciudadanos y tiene historias muy profundas.

¿Llora el candidato?

Seguramente.

¿Le preocupa la pobreza?

Claro, su propuesta central: poder erradicar la pobreza extrema.

¿Como a Barrales?

Sí claro. Es una excelente candidata, conoce muy bien su ciudad.

¿Como un departamento en Miami?

Ella ha explicado cada caso señalado.

¿Y?

Yo creo lo que ella está diciendo.

Por cierto, ¿tiene hijos pequeños?

Sí, tengo tres niños, son mi vida.

¿Y los veremos pronto también en campaña?

Siempre me acompaña Damián.

¿Qué es la decencia?

Comportarte de manera adecuada, correcta.

Insisto, ¿unidos al Frente?

Sin duda, el Frente es un gran logro político.

¿Tan unidos como en un corral?

Sí, unidos y juntos vamos a cogobernar.

¿Ya se han acercado a Meade?

No, no. Estamos compitiendo.

¿Por qué no nos adelanta que al final negociarán con el PRI?

No lo veo así. Somos una coalición de oposición.

A ver: ¿prefiere al PRI o a AMLO?

Prefiero la coalición.

¿Lo bueno que va para el Senado?

Estoy entregado a mi partido con o sin candidatura. Quien me conoce sabe que no me mueven esas cosas.