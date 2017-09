AMLO pide donar presupuesto de Morena a damnificados

Ciudad de México

Andrés Manuel López Obrador dijo que Morena destinará 20 por ciento, casi 130 millones de pesos, del gasto de campaña de 2018, alrededor de 649 millones de pesos, para los damnificados del terremoto de 8.2 grados.

"Esta es una decisión que se ha tomado para apoyar, en la medida de nuestras posibilidades, a la gente afectada en Oaxaca, Chiapas , Veracruz y Tabasco, en el sureste del país, porque es lo mínimo que se puede hacer", dijo en Arandas y Yahualica de González Gallo, Jalisco.

En su discurso, el tabasqueño mencionó que se trata de aproximadamente 80 millones de pesos los que aportaría su fuerza política; sin embargo, el Instituto Nacional Electoral destinó a Morena 649 millones 217 mil 254 pesos para su gasto de campaña en 2018, por lo que el "donativo" sería de casi 130 millones de pesos.

Afirmó que se buscará el mecanismo para que les llegue a los damnificados, "porque no les tengo confianza a los gobiernos estatales ni al gobierno federal, porque son muy corruptos, así que se buscará una forma para entregar de manera directa".

De hecho, el pasado miércoles, López Obrador y la secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky, se reunieron con legisladores de su instituto político que atienden a damnificados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, entre ellos, la diputada federal Rocío Nahle, y les pidió que apoyaran en lo que pudieran a la población del Istmo y sureste de nuestro país.

"Todo lo que podamos hacer para ayudar lo haremos bajo el criterio de que lo que da la izquierda, no tiene por qué saberlo la derecha", dijo y reveló que este viernes una comisión de legisladores de Morena estará en los lugares que se necesite para ayudar a los damnificados.

En tanto, y respecto de Ricardo Monreal, dijo que el delegado en Cuauhtémoc está en un momento de definición, "cambio sí o cambio no, cada quien se coloca en el lugar que le dicte su conciencia. Los que quieran ayudar a que se mantenga el régimen corrupto, ahí está el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano; para los que desean el cambio verdadero, que se acabe la corrupción, existe Morena".

Por otra parte, insistió en descalificar al PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, por formar el Frente Ciudadano por México, pues mencionó que "a estos paleros de la mafia del poder, que más temprano que tarde se unirán al PRI o viceversa, les ganaremos la elección el primero de julio de 2018".

Subrayó que es una vil simulación el "nuevo" frente opositor, pues son parte de la corrupción e iguales que el PRI.

"La agenda legislativa del 'nuevo frente opositor' indica que quieren revertir el gasolinazo, pero estos tres partidos paleros aprobaron ese aumento en las gasolinas, pero dicen que ahora sí van a combatir la corrupción".

Acotó que "el único partido que votó en contra del aumento en el precio de las gasolinas y que no ha votado a favor de los presupuestos que envía (Enrique) Peña, ha sido Morena. Reto al PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, a que me digan si no es cierto que han aprobado, año con año, todos los presupuestos que ha enviado Peña Nieto al Congreso".

Mencionó que "debe quedar claro, no tenemos, ni queremos tener, ninguna relación con el partido llamado Movimiento Ciudadano, porque es más de lo mismo al servicio de la mafia del poder, es un engaño, una farsa, y por eso tenemos que deslindarnos con mucha claridad, Morena hará alianza con los ciudadanos, el pueblo, la gente... ¡y vamos a triunfar!".