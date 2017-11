Amenaza Estado vetar reformas al Poder Judicial

Monterrey

Luego de que el Congreso del Estado aprobó en comisiones las reformas constitucionales a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley Orgánica de la Administración Pública, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón amenazó con establecer el veto, por considerar que dejarían al Gobierno sin participar en la designación de miembros del Consejo de la Judicatura, cuando el Poder Legislativo aún intervendría.

Precisó que revisará como vienen las modificaciones y si detecta que los legisladores intervienen en el proceso del Consejo de la Judicatura, aplicará el veto.

“Creo que es buena, siempre y cuando el Congreso no intervenga, es decir, los Poderes no tienen que meterse con el otro Poder, yo voy a ver como está, si no me agrada la voy a vetar, en términos reales, vamos a buscar, yo estoy de acuerdo en que el Tribunal tenga absoluto poder, que ni el Ejecutivo, ni el legislativo intervengan.

“Que no sea el Tribunal quien tenga que mandar al legislativo, si viene así nosotros no estamos de acuerdo, si la ley la hacen exclusivamente para que el Tribunal por sí solo decida, nosotros encantados porque debe ser autónoma esa decisión y no con la intervención del Congreso, o con la intervención del Ejecutivo”, declaró.

El viernes los diputados que integran las Comisiones unidas de Legislación, de Justicia y Seguridad Pública, y de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado aprobaron reformas para incrementar de tres a cinco el número de integrantes del Consejo de la Judicatura, dos serán jueces designados por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, y cuyas ternas que elaborará el Poder Judicial serán aprobadas por el Legislativo.

Sin embargo, se le cuestionó al gobernador sobre el hecho de que el Congreso del Estado sí intervendría al tener la facultad de aprobar las ternas que envíe el Poder Judicial para su aprobación y dijo que son abusivos al abrogarse la facultad de decidir.

“Entonces no estoy de acuerdo con eso, ellos quieren que los demás no intervengan y ellos sí quieren intervenir, siguen siendo igual de abusivos, el Congreso sigue siendo abusivo y sigue abrogándose facultades que no debe de tener y aquí entonces ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Judicial tendríamos la libertad sin la intervención del Congreso, hay que recordar que las facultades del Congreso son solamente hacer leyes, siempre y cuando las consensen.

“Yo voy a buscar la posibilidad de que en alguna ley de los diputados entremos a probar esta nueva Ley de Participación Ciudadana, todas las leyes deben de ser sometidas a la participación ciudadana y el Congreso no ha sometido ninguna, vamos a buscar cómo podemos nosotros hacer que se metan y se sometan a la participación ciudadana, que haya la consulta, para que primero sea la consulta y luego la aprobación y eso sería bueno”, declaró.