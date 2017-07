Ante alza en delitos, piden a secretario fijar plazos para resultados

Monterrey

Ante el alza en los índices delictivos, la bancada del Partido Revolucionario Institucional propuso que se pongan plazos para que el secretario de Seguridad en la entidad, Arturo González García, dé resultados o se vaya del cargo.

La diputada priista, Gloria Treviño Salazar, señaló que ya no es novedad que la inseguridad se incremente y cuestionó al gobernador Jaime Rodríguez por sus constantes giras internacionales en vez de atender esta problemática.

"Tristemente no es novedad, los crímenes siguen a todo lo que da en nuestro estado y pues yo creo que en lugar de andar en giras internacionales deberíamos centrarnos en lo que es nuestro estado y ver esto tan lamentable que está pasando como son los crímenes y todo que esperaríamos que el Gobierno del Estado, el secretario General de Gobierno y el procurador estuvieran enfocados a esto y no en miras al 2018.

"La verdad es que los números no mienten, ahí está el incremento que ha habido en cuanto a todas estas situaciones tan lamentables de la inseguridad y yo creo que se debería de actuar en conjunto y no con miras a lo que es el 2018. Al igual que como se hizo con el anterior secretario, hay que poner fechas para que haya resultados y sobre todo lo más lamentable son las vidas de los nuevoleoneses que están en peligro", explicó.

MILENIO Monterrey publicó que en Nuevo León se denunciaron 41 mil 916 delitos durante los primeros seis meses del año 2017, un promedio de 231.58 por día.

Lo cual representa un alza en el total de delitos de 7.56 por ciento respecto al primer semestre del año 2016, que registró 38 mil 968, una media de 215.29 por día.

Por su parte, el diputado panista, Hernán Salinas, coincidió en que mientras los índices delictivos van al alza, el gobernador del Estado ya piense en hacer otro viaje al extranjero.

Reconoció que también hay responsabilidad de las administraciones municipales para enfrentar a la delincuencia.

"Con temor de sonar como disco rayado, pero pues así está la estadística, vemos una desatención en el tema de seguridad, creo que ya ayer se decía que probablemente el gobernador estaba planeando ya su siguiente viaje hacia África, quizá los tiene más preocupados el turismo ejecutivo, que atender los problemas de Nuevo León.

"Yo no veo que ni en Francia, ni en India, ni en Sudáfrica estén las respuestas a los problemas de seguridad que vemos al alza en la entidad, la nota roja que veíamos y que pensábamos que era cosa del pasado, de aquellos años negros que vivió Nuevo León en 2009, 2010, ahora lo estamos viendo con crímenes de alto impacto que no nada más estamos hablando del robo a casa-habitación, del robo de vehículo, estamos hablando de crímenes de alto impacto en la entidad y vemos que en las autoridades no hay acciones", dijo.

KDSC