Alista Bronco pre registro ante INE

Monterrey

Pese a la ola de críticas de líderes de opinión, ciudadanos y agrupaciones civiles, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón cristalizará este sábado ante el Instituto Nacional Electoral (INE) su pre registro de intención para contender como candidato independiente a la Presidencia de la República.

La cita está programada a las 10:00 para entregar el Oficio de Manifestación de Intención en las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral, ubicadas en Viaducto Tlalpan No. 100, colonia Arenal Tepepan de la Delegación Tlalpan, en la Ciudad de México.

El mandatario estatal adquirió los boletos de avión donde partió a las 18:30 de este viernes y poder acudir a la cita acompañado de su esposa Adalina Ávalos y sus hijos Zoraida, Alejandro, Valentina, Victoria y Emiliano.

Al mismo cargo ya se han pre inscrito ante el INE, entre los más conocidos, el periodista y conductor de radio y televisión, Pedro Ferriz de Con, y el senador ex perredista por Guerrero, Armando Ríos Piter.

Aunque aún le faltaba documentación que este viernes terminaría de compilar, Rodríguez Calderón llevará un número de cuenta bancaria y el acta pública de la constitución de su Asociación Civil La Nueva Independencia.

“Ya les dije desde ayer (jueves) que sí voy mañana (sábado), ya compré boletos, me voy a las 06:30 de la tarde, voy a estar a las 10:00 de la mañana, y me regreso hecho madre para que no me critiquen, (voy) con mi esposa y mis hijos y alguna gente que me acompaña de aquí.

“Todavía me falta y espero tenerla al ratito, pero es simple la documentación que se pide, es simplemente una intención, viene el resto que es más complicado y no sé si lo logre, falta que me dé permiso la gente, esa es otra parte”, indicó.

Desde que destapó su intención el miércoles a nivel nacional de participar en la contienda por la Presidencia por la vía independiente, el gobernador ha sido criticado por la ciudadanía, líderes de opinión y diputados por intentar dar un brinco de un cargo a otro, pese a que prometió quedarse los seis años y por condenar a los funcionarios “chapulines” por ser “inmoral”.

Sin embargo, el mandatario estatal afirmó que no renuncia al cargo, pese a que podrá durante 120 días recolectar más de un millón de firmas de apoyo de ciudadanos, aunque se le piden 860 mil, de las cuales ha dicho que sólo de Nuevo León serían 500 mil.

Aunque inicialmente reveló que sería un grupo de funcionarios públicos que participarían a través de la Asociación Civil La Nueva Independencia, encabezados por Genaro Alanís de la Fuente, subsecretario de Gobierno, el mandatario reviró luego de ser criticado por la participación de funcionarios.

Al pre registrarse, las próximas semanas el INE entregará una aplicación a los aspirantes y promotores para la captación de firmas, que se activan a través de teléfonos celulares o Ipads, donde deberán registrar las rúbricas en forma digital, tomar una fotografía a la persona que respalda al aspirante y otra fotografía a la credencial de elector para acreditar el apoyo.

“Solo donde no haya internet, en algunas comunidades se le informa al INE, entonces, ahí sí se va a permitir la firma autógrafa” señaló el mandatario, aunque ninguno ha hecho este paso por parte de los aspirantes, pues es de reciente creación y será activado cuando se requiera la recolección de firmas en todo el país.