Las alianzas, incongruentes: Osorio

El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que las alianzas son incongruentes, pues en éstas se configuran diferentes formas de pensar, y quien no es congruente en su forma de presentarse ante la sociedad, no es congruente en su forma de gobierno.

“Habría que preguntarle a los que están formando las alianzas de hoy, qué le van a decir a la población cuando en algunos estados son de libertades y en otros de restricciones, qué le van a decir de congruencia a la sociedad si no tienen capacidad de ponerse de acuerdo ellos mismos, por eso no pueden engañar a México. Por eso estoy seguro que ese tipo de pactos entre partidos no va a funcionar”, añadió.

Sin embargo, en la reunión con los jóvenes en Mazatlán, Sinaloa, Osorio dijo que él sí creía en las coaliciones. “Creo en la coaliciones que permitan lograr un mejor gobierno a partir del respeto a las ideologías, y a partir de ahí, pensar siempre en el país.”

“AQUÍ ME TIENEN”

El secretario de Salud, José Narro, dijo que se acercan los tiempos para saber qué es lo que quiere y requiere el PRI, la militancia y la sociedad, para definir al candidato para la elección presidencial de 2018. Por lo pronto, dijo, está listo para cumplir con las responsabilidades de 2017.

“Aquí me tienen haciendo mi trabajo como servidor público, comprometido con el presidente Peña, y esperando los tiempos”.