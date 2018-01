Ling Altamirano no da lugar a las críticas contra su partido

León, Gto.

El dirigente municipal del Partido Acción Nacional (PAN) Alfredo Ling Altamirano, dijo que no da lugar a las críticas contra su partido por el hecho de que sea Diego Sinhue Vallejo su único aspirante para contender por la gubernatura.

Lo anterior al explicar que hubo un plazo para aquellos interesados en registrarse, sin embargo en lugar de que los aspirantes presentaran su documentación para las elecciones internas, decidieron ir a “levantarle la mano a Diego Sinhue”, dijo al referirse a las críticas hechas en contra del partido por el registro del único aspirante.

“Prefirieron declinar a favor de Diego Sinhué, están en total de libertad de aceptar, o no la invitación, lo que no se vale es que si alguien no participa, traten de descalificar el proceso” dijo.

Refirió que ahora ya cerrados los plazos para la presidencia de la República y la gubernatura; y reafirmó, tal y como Milenio, lo dio a conocer el jueves pasado, que el aspirante Andrés Suárez le fue rechazado dicho registro al no cumplir con las obligaciones internas de su partido, como lo fueron el pago de las cuotas.

Por otra parte, el dirigente explicó que el tercer distrito local para la diputación no va en colación, lo que significa que cada partido, es decir, PAN y PRD se encargaran de elegir a su candidato.

“21 distritos vamos en coalición, de esos 21, 19 va a poner el candidato el PAN y dos el PRD y el tercero, vamos solos, cada quien va a poner su candidato” explicó el Ling Altamirano.