En salud, Del Mazo promete bonos, plazas y medicamento

Tecámac

Alfredo del Mazo Maza, candidato de la alianza PRI, PVEM, Nueva Alianza y PES, se comprometió a dotar de medicinas e insumos suficientes a las clínicas y hospitales en la entidad, así como a impulsar un bono de productividad y formalizar plazas, para trabajadores del IMSS que hoy laboran por contrato.

En reunión con integrantes del sindicato nacional de trabajadores del IMSS, de la sección V del Estado de México, el abanderado aliancista expresó que no obstante el avance en infraestructura de salud en la entidad, en la que se construyeron más de 122 centros médicos, casi uno por municipio en lo que va de la actual administración estatal, "hay pendientes, para dignificar la atención en materia de salud".

"Si no tenemos insumos suficientes y con medicinas para cumplir con la labor que ustedes hacen no podrá dignificarse, por eso está petición me la llevo como un pendiente", advirtió Del Mazo.

Ante un auditorio de más de 3 mil asistentes, sindicalizados del IMSS, en el deportivo Sierra Hermosa de este municipio, se comprometió a promover en coordinación con los representantes sindicales una nueva prestación que será la del bono de productividad, así como la formalización de plazas permanentes, para quienes laboran actualmente por contrato.

El aspirante a gobernar a más de 17 millones de mexiquenses sostuvo que también reconocerá a quienes se capacitan para ser mejores, por lo que impulsará que se les abran nuevos espacios de trabajo y puedan así brindar un mejor servicio.

Alfredo del Mazo destacó que actualmente en el Estado de México los trabajadores de la salud dan 15 consultas diarias por médico, lo que comparado con el promedio nacional está muy por arriba, ya que en otras entidades es de 9.

Por todo esto, el candidato aliancista les pidió a los trabajadores del IMSS, su respaldo y su compromiso para continuar haciendo de este sector el mejor de todo el país, " fuerte y con todo", el próximo 4 de junio, concluyó el abanderado aliancista al gobierno estatal.





MCLV