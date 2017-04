Propone Del Mazo un C5 en la región Atizapán de Zaragoza

Atizapán de Zaragoza

En un evento de campaña en la explanada de Atizapán de Zaragoza, Alfredo del Mazo, candidato de la coalición PRI, Verde Ecologista, Nueva Alianza y Encuentro Social, dijo que se instalará un Centro de Mando C5 en esta región, donde la ciudadanía exige reducir los altos índices delictivos.

Comentó que Atizapán es uno de los seis municipios que no se han adherido al Mando Único, "y por eso no hemos tenido los resultados que queremos de un gobierno, por eso le vamos a devolver la seguridad que tanto quieren las familias, no solo de Atizapán, sino también Naucalpan y otras demarcaciones colindantes".

TE RECOMENDAMOS: Alfredo del Mazo refrenda compromiso con mujeres en Tlalnepantla

Recordó que Naucalpan, donde ayer por la tarde realizó actos proselitistas, es uno de los municipios más inseguros, por ello la importancia de colocar en esta zona un Centro de Mando que también se hará en la zona oriente, como los que actualmente funcionan en Toluca y Ecatepec.

Precisó que la propuesta también incluye la depuración de los cuerpos policiacos, porque una corporación honesta, que de verdad cumpla con sus funciones, dará los resultados que urge la sociedad.

Ante cerca de 3 mil priistas de la región, del Mazo Maza reiteró el proyecto de implementar un sistema de transporte seguro, más económico y eficiente para que los habitantes que van a trabajar a la Ciudad de México, lleguen más rápido a sus centros laborales.

E candidato escuchó las peticiones de los presidentes de las asociaciones de colonos de la otrora exclusiva Zona Esmeralda.





MCLV