En el Frente, no hay "dados cargados": Alejandra Barrales

Ciudad de México

La líder nacional del PRD, Alejandra Barrales, no descartó buscar la candidatura del Frente Ciudadano por México para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, pero aseguró que primero quieren consolidar la alianza.

"Conocen mi trayectoria y mi historia política, saben que yo estaría muy orgullosa si esa fuera la decisión de mi partido, pero mi compromiso hoy es con el Frente, estamos trabajando en eso"; mencionó a reporteros antes de escuchar el Quinto Informe de Gobierno de Miguel Ángel Mancera.

TE RECOMENDAMOS: Frente resistirá los ataques del PRI y de Morena: PRD

Alejandra Barrales confió en que en 2018, la Ciudad de México refrende su vocación democrática, progresista, de derechos y libertades.

"Evidentemente hay muchas cosas por hacer, es difícil que a la ciudad le vaya bien si al país le está yendo mal, por eso vemos que el Frente Ciudadano es una alternativa y estamos muy animados de estar trabajando, de venir a acompañar al Jefe de Gobierno pues estamos seguros que vamos a volver a refirmar en el 2018 a la Ciudad de México como una ciudad progresista", aseguró.

Respecto de las posibilidades de que Mancera Espinosa sea quien encabece la alianza rumbo a la Presidencia de la República, Barrales Magdaleno, expuso que todos queremos que los del PRD puedan hacerlo.

"Pero lo que estamos convencidos es que aquí no hay favoritos, no hay precandidatos, aquí hay el interés de sacar un Frente adelante y todos estamos como integrantes dispuestos a ser, pero también a no ser. Estamos trabajando en el método, primero vamos al proyecto, a recorrer el país para conformar el proyecto, ir a los ciudadanos y después entraremos en el tema de las candidaturas".

TE RECOMENDAMOS: Quinto Informe de Mancera en la CdMx

En octubre iniciarán un recorrido por los estados; hasta ahora no hay ningún comité de trabajo: "No hay nada que ver con candidaturas, lo único que tenemos es el tema del proyecto, nadie está hablando de candidaturas, quien diga que forma parte de algún Comité o de alguna cuestión como esa no está diciendo la verdad, no hay nada".

Alejandra Barrales dijo que Miguel Ángel Mancera será quien tome la decisión de dejar el cargo y confió en que será promotor del frente.

“Aquí no hay favoritos, ni dados cargados. Este no es un proyecto de una sola persona, ni de políticos, sino ciudadanos", aseguró la líder perredista.





OVM