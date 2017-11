"Me salí del PRI porque no estuve de acuerdo con Medina"

Monterrey

En respuesta a las declaraciones del dirigente estatal del PRI, Pedro Pablo Treviño Villarreal, quien aseguró que los políticos que se independizaron del partido son “priistas de closet”, Aldo Fasci Zuazua, ex vocero de Seguridad, contestó que él lo hizo porque al instituto político es del ex gobernador Rodrigo Medina.

Inclusive Fasci Zuazua aseguró que el papá de Treviño Villarreal fue uno de los que lo impulsó a dejar el partido porque el señor estaba molesto con el ex gobernador Rodrigo Medina por el trato que le dio a su hijo.

“Yo me salí del PRI porque no estuve de acuerdo con (Rodrigo) Medina, ni estoy de acuerdo con todo lo que hizo, Pedro Pablo trabajó con él y los alcaldes y los diputados, por eso están las cosas así, eran compinches de Medina.

“Su papá no pensaba lo mismo, yo me senté muchas veces con el papá de Pedro Pablo porque él estaba molesto por cómo Medina había tratado a Pedro Pablo y fue uno de muchos que me impulsó a renunciar al PRI”, dijo.

En este sentido, el aspirante por la vía independiente a la alcaldía de Monterrey sostuvo que Medina formó a su grupo de “compinches” a quienes les repartió todas las posiciones y cargos públicos que los priistas tienen hoy en día.

Aseveró que el PRI actual está mal y la gente ya no quiere a la cúpula que encabeza el ex mandatario estatal.

“Ese PRI está mal, ese PRI de Medina la gente no lo quiere, necesitan recapacitar estos muchachos, están jóvenes y hay que darles oportunidad, pero los Gobiernos no deben ser así, se necesita gente con experiencia.

“Yo y muchos renunciamos por Medina, porque no estábamos de acuerdo ni vamos a estar de acuerdo con los Medina”, apuntó.

¿El PRI sigue manejado por Medina? Se le cuestionó.

“Obvio sigue Medina ahí ¿quién es el papá político de Adrián (de la Garza, alcalde de Monterrey) y de Paco Cienfuegos (alcalde de Guadalupe), y del Pollo, y de los diputados federales, pues ese fue el tema, nada más puso a sus compadres, no dejó que ningún grupo político pudiera aspirar a nada”, contestó.