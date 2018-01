Asegura Fasci estar a 700 firmas de lograr candidatura

Monterrey

El aspirante independiente a la alcaldía de Monterrey, Aldo Fasci Zuazua, declaró que este viernes podría alcanzar el requisito de firmas que le solicita la Comisión Estatal Electoral para lograr la candidatura.

El ex priista y ex funcionario estatal comentó que hasta la noche del jueves ya habían logrado 13 mil firmas, y sólo faltarían 700 para lograr el requisito solicitado por la autoridad electoral.

TE RECOMENDAMOS: Renuncia Fasci, va por alcaldía de Monterrey

Aseguró que representantes de algunos partidos políticos podrían haber infiltrado su equipo de recolectores de firmas, los cuales piden cosas a cambio con el fin de afectarlo.

"Ayer en la noche ya teníamos 13 mil, yo creo que hoy cumplimos la cuota, pero vamos a tener un colchoncito, porque tenemos el otro problema de que nos han tratado de infiltrar gente, ya dimos de baja a 25 personas porque no nos gustó cómo estaban haciendo sus prácticas y estábamos trabajando con la Comisión Estatal Electoral revisando uno por uno los casos.

"Nosotros tenemos muy poquitos, afortunadamente, 300 firmas de las 13 mil o menos de 300 de las 13 mil que traían inconsistencias, no quiere decir que sean ilegales, pero sí hay algunas que nos preocuparon y hay gente infiltrada, algunos líderes que están pidiendo cosas a cambio y está muy claro que nos están poniendo trampa y no vamos a permitir nada de eso.

"Es que nos están poniendo líderes que nos están pidiendo despensas y nos están pidiendo dinero a cambio de las firmas, y nosotros no vamos a caer en eso", comentó.

Dijo que varios abogados cercanos a él revisan caso por caso en la CEE, y que es muy evidente que los representantes de los partidos políticos no quieren a los aspirantes independientes.

Aldo Fasci Zuazua fue entrevistado este viernes tras instalar un módulo de recolección de firmas en la Plaza Zaragoza.

"Pues estamos aquí poniendo este módulo y pondremos otro para cumplir el requisito de ley y también el tema hay que hablar con claridad: no somos partido, no tenemos una estructura y aunque hay muchos voluntarios que nos están ayudando pues no es un tema así muy organizado donde podamos ir a todos lados, porque eso tiene un costo muy alto.

"Entonces vamos a acceder a ello, hay mucha gente que quiere apoyar y con lo que tenemos vamos a avanzar, no queremos tampoco hacer algo que luego nos puedan tomar a mal o revertir, ni se trata de demostrar músculo, se trata de cumplir un requisito de ley", declaró.