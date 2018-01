Inviable, petición de Mauricio Fernández: alcalde de SC

Santa Catarina

El alcalde panista de Santa Catarina, Héctor Castillo Olivares, señaló que es inviable la petición de que el Comité Ejecutivo Nacional haga una designación directa del candidato a la alcaldía en San Pedro, ya que a nivel estatal se acordó que el método de selección sería mediante una votación interna.

Al concluir la sesión ordinaria de Cabildo de Santa Catarina este jueves 11 de enero, el alcalde explicó que ya venció el plazo para que el Comité Estatal del PAN informara a la Comisión Estatal Electoral los métodos de selección interna de los aspirantes a alcaldías y diputaciones, donde quedó establecido que en San Pedro y Santa Catarina sería mediante una jornada electoral.

Por lo tanto, expuso que la petición de su homólogo, el alcalde panista Mauricio Fernández, junto con otros aspirantes a la alcaldía de San Pedro por el PAN, es extemporánea e inviable.

"Ya fueron los momentos, en su momento ya se aprobó el sistema de selección de candidatos porque la Ley Estatal Electoral y el Instituto Nacional Electoral te establece fechas límites que te dice: 'tú como partido político, tú como ente político tienes que decirme para tal fecha cuál es tú método de selección de candidatos' y ese tiempo ya pasó.

"Sería extemporánea (la petición de Mauricio Fernández), y tendría que valorarse para los próximos procesos o tuvo que verse anteriormente si mal no recuerdo ya precluyó el tiempo donde tienen los partidos políticos que acreditarle a los órganos electorales en la competencia que sea el método de selección para sus candidatos, y eso ya pasó", mencionó.

Explicó que esta misma propuesta que ya hizo el Comité Estatal fue aprobado por el propio Comité Ejecutivo Nacional previamente tras un análisis de mapeo y rentabilidad de los municipios en donde se acordó la elección interna para San Pedro y Santa Catarina.

Descartó sumarse a la petición de su homólogo Mauricio Fernández al argumentar que las condiciones de contienda entre ambos municipios son distintos y él se mostrara respetuoso de lo que Acción Nacional determine.

"Yo soy respetuoso de la vida interna de mi partido y si determina que eso va a ser bueno, es la concurrencia en su momento de personas que quieran en diferentes cargos de elección popular.

"No conozco la vida interna o el desenvolvimiento interno en San Pedro en este caso del partido, no sé, aquí en Santa Catarina creo que sería benéfico, creo que es diferente la circunstancia que vivimos", indicó.

Finalmente Castillo Olivares consideró también extemporánea la propuesta de Mauro Guerra, dirigente estatal del PAN, de que los cargos para diputaciones plurinominales no sean designados mediante listas cerradas, sino para aquellos candidatos que contendieron pero no ganaron la elección, pues argumentó que por la veda electoral estos cambios serían posibles para las próximas elecciones y no ésta del 1 de julio de 2018.