Agrada a PAN reducir prestaciones a burócratas

Monterrey

La intención del Gobierno del Estado de reducir el aguinaldo y bonos a personal estatal, fue bien vista por la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso local, sin embargo consideraron que no aplica.

TE RECOMENDAMOS: Llegan 7 denuncias por delitos cibernéticos en 2017

El coordinador de la bancada del PAN, Arturo Salinas, declaró que hay prestaciones establecidas en el contrato colectivo que no se pueden variar, a menos que exista una negociación.

"Es una buena medida qué bueno que lo estén anunciando, las prestaciones que están por contrato colectivo, no pueden ser variadas a menos que haya una negociación a través del sindicato, creo que en ese sentido simplemente decretar que se va a quitar, me parecería que pudiera ser ilegal, aunque es necesario o prudente la medida, no creo que legalmente se pueda hacer y en el caso del tema de las prestaciones del aguinaldo me parece lo mismo.

"En materia laboral, cuando tú tienes un empleado y le ofreces ciertas prestaciones no las puedes variar durante el proceso de la relación laboral, es una buena medida de ajuste, es bueno para el anuncio mediático como siempre lo hace el Gobierno del Estado, pero como siempre ha pasado con sus demás anuncios, al final no llegan a buen puerto porque la implementación es la que es dudosa o no puede estar en manos de ellos mismos", declaró.

Precisó que todos los anuncios que han hecho no están reflejados en ningún informe trimestral y nunca ha habido un seguimiento puntal del tema.

Aclaró que se trata de un gobierno incongruente, ya que por un lado pretende quitar los bonos y el aguinaldo a un sector de su nómina, aunque es difícil, y por el otro lado incurre en el dispendio en viajes internacionales con funcionarios que no justifican esos gastos y que no generan beneficio a la ciudadanía.

Luego de que el Tribunal Superior de Justicia dio entrada al recurso que interpuso el Gobierno a través de la Procuraduría en contra de la Ley de Prevención a la Discriminación, Arturo Salinas comentó que la autoridad estatal recurrió a esta herramienta para hacer gimnasia jurídica.

Por lo que espera que la autoridad judicial resuelva a favor del Congreso.

"¿Qué espero que resuelva?, espero que resuelva que lo que hicimos es legal, que lo que está en la Ley para Evitar la Discriminación es legal, que se atendieron las observaciones que había presentado el Ejecutivo porque fue materia de un veto", señaló.