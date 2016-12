Se afectarán las elecciones y a los partidos con recorte a CEE

Monterrey

El recorte de presupuesto a la Comisión Estatal Electoral (CEE) afectará las elecciones de 2018, a los partidos políticos y la implementación de las figuras de participación ciudadana, manifestó este miércoles el diputado del PRI, Héctor García García.

En entrevista, el legislador priista mencionó que será necesario un ajuste presupuestal en general para hacerle frente a la problemática de la disminución del recurso.

"Creo que la afectación va a ser ahorita de enero a septiembre porque efectivamente los partidos no podrán tener algunas partidas, aunque quiera el presidente (de la CEE) no hay manera, no hay dinero, pero de eso precisamente tendrán que ocuparse los partidos.

"No tengo duda que se le tendrá que ampliar (el presupuesto) porque si no simplemente vamos a tener elecciones en el estado muy pobres en todos los sentidos, no tendrá ni siquiera para personal suficiente, mucho menos para la vigilancia de la elección y mucho menos para todo lo que significa la planeación de la misma", expuso el diputado priista.

Consideró además que la presidencia de la Comisión de Presupuesto y sus integrantes descuidaron en el análisis las implicaciones del recorte a la CEE.

"Creo que no le pusieron atención a un tema importante, creo que en Presupuesto no valoraron todos los pasos que tiene adicionales y las cargas de trabajo que tiene la Comisión (CEE), más que descuido creo que no le pusieron atención debida", refirió.

Eugenio Montiel Amoroso, diputado priista, por otra parte solicitó una explicación a la Comisión de Presupuesto del motivo del recorte a este órgano y que podría afectar a las instituciones políticas.

"Creo que la Comisión de Presupuesto tendrá que darnos la explicación al resto de los diputados para saber cuál es el criterio a seguir porque de entrada nos parece que es ilegal el hecho de eliminar un financiamiento a un partido político porque está plasmado en la Ley Electoral, no es algo que tenga que tomar una decisión este Congreso si procede o no, si está por Ley tenemos que cumplirlo", expuso.

KDSC