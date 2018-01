Se registra ex director de AEI para Fiscalía General

Monterrey

El ex director de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), José Guadalupe Saldaña Vargas, se registró como aspirante a la Fiscalía General del Estado en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado.

El ex funcionario estatal comentó que se considera con la capacidad suficiente para ocupar este cargo por la experiencia que tiene, y que, además, su registro sólo fue para la referida fiscalía, y no de manera adicional para la Fiscalía Anticorrupción.

TE RECOMENDAMOS: Se registra procurador para buscar Fiscalía General

"Es para la Fiscalía General para la que pretendo ser aspirante, y bueno, confiando en los términos que establece el Congreso vamos a esperar los tiempos oportunos y seguir el procedimiento. ¿Por qué la Fiscalía?, porque la Fiscalía General es donde me considero con mayor experiencia y sería donde puedo aportar el mejor perfil, mi registro es exclusivamente para la Fiscalía General.

"Además de aspectos académicos, de cursar doctorado (consideró que puedo contender por este cargo) es por bastante experiencia en el servicio público, duré casi 20 años en el servicio público, la mayoría de ellos en la procuración de justicia donde nos tocó dirigir la Agencia Estatal de Investigaciones en una época crítica, que creo que la llevamos a excelentes números que se dejaron en el 2015, después de octubre, y que yo creo que hasta la fecha no han podido replicarse", comentó.

Expresó que actualmente se dedica a la academia impartiendo clase en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Aclaró que a diferencia de otros, él no entregó cartas de instituciones que lo avalen porque no son requisito.

"Cumplí todos los requisitos que venían en la convocatoria, que el Congreso estableció en la convocatoria, las cartas de recomendación no son requisito, no es problema excederse (trayendo cartas de aval) pero no están solicitadas", dijo.

Javier Suárez Tijerina también se registra

El ex director jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Javier Suárez Tijerina, se registró este viernes para contender por la Fiscalía General del Estado de Nuevo León y también Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Suárez Tijerina dijo que laboró en los últimos tres gobiernos en el referido cargo, y que desea ocupar una de las fiscalías para aportar sus conocimientos para enfrentar el crimen, la corrupción y la impunidad.

"La comunidad del estado exige servidores públicos honestos, dedicados, valerosos, que afronten el crimen, la corrupción y la impunidad", dijo.

Expresó que aportó recomendaciones de la Rectoría del Instituto Tecnológico de los Trabajadores, de la Secretaría General del Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales y de una empresa de la localidad.