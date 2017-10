Adonde vaya, iré, dice Calderón

México

El ex presidente Felipe Calderón respaldó a Margarita Zavala en su renuncia al afirmar que la acompañará en su rumbo político y que la seguirá donde vaya; sin embargo, no especificó si dejará al Partido Acción Nacional.

Zavala se refirió a Calderón en el video y carta de salida en la que recordó que en las filas del PAN conoció “a Felipe”, con quien trabajó junto con miles de jóvenes para promover y extender la lucha democrática.

Tras la salida de Zavala, el ex director de Conagua, José Luis Luege, anunció que el lunes a las 11 de la mañana acudirá al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN para oficializar su renuncia y el martes realizará su registro ante el Instituto Electoral de Ciudad de México como candidato independiente a la capital.

Mientras que el ex titular de Cofepris, durante el sexenio de Calderón, Miguel Ángel Toscano, dijo en entrevista con MILENIO

que por el momento no renunciará a fin de que no se tome como pretexto para invalidar la queja contra Ricardo Anaya, que presentó ante el INE por modificar los documentos del partido que fijan los plazos para que se postule como aspirante a la candidatura presidencial.

En tanto, los autodenominados senadores rebeldes advirtieron a Anaya que no renunciarán al PAN: “no te librarás de nosotros. No nos vamos. Seguiremos luchando con más fuerza para rescatar a Acción Nacional” e incluso le pidieron su renuncia.

En entrevista con MILENIO, los legisladores Ernesto Cordero, Javier Lozano y Jorge Luis Lavalle afirmaron que no renunciarán al blanquiazul. Cordero dijo que Zavala se ha vuelto una alternativa y captará millones de votos, porque al juntarse con el Frente Ciudadano por México el partido perdió identidad.

“Quien presenta esa alternativa en la boleta del 2018 es Margarita. Yo voy a dar la batalla ahí (en el partido), pero voy a votar por Margarita, es la alternativa panista”.

A su vez, Lavalle se pronunció por la renuncia de Anaya, “ahora sí que hablando de frentes, si tiene tres dedos de frente lo único inteligente sería renunciar”.

En tanto, Lozano afirmó: “No nos vamos, nos vamos a quedar a rescatar el PAN”.

En el CEN del PAN, Santiago Creel dijo que Acción Nacional “es más grande que una sola persona” y acusó al PRI de quererse aprovechar de la situación para fragmentar a la oposición.

Mientras que el ex presidente panista, Luis Felipe Bravo Mena, llamó a Zavala a hacer una reflexión para no beneficiar al PRI al recordar que ha vivido cuatro grandes crisis del PAN y de todas ha salido adelante como cuando se quedaron sin candidato a la Presidencia en los setenta.

Asimismo, diputados federales de Acción Nacional coincidieron en que la renuncia de Zavala es dolorosa y un golpe para el partido, pero no representa un peligro de fractura ni de desbandada en el partido político.

A través de su cuenta de Twitter, el coordinador de la fracción en la Cámara de Diputados, Marko Cortés, señaló que no comparte la decisión de Zavala, pero la respeta, y añadió que en el PAN y también en el Frente Ciudadano por México “estamos abiertos a quienes quieren lo mejor para México.

“POR PORTAR DOS CACHUCHAS, EL DESMORONAMIENTO DEL PARTIDO”

El presidente del PRI, Enrique Ochoa, dijo que a Ricardo Anaya se le desmorona el Partido Acción Nacional, por asumir una actitud “intolerante y poco democrática” adueñándose incluso de lo promocionales del partido, fallándole a los militantes del albiazul y al pueblo de México en general.

“Claramente se le está desmoronado el PAN entre las manos. Es producto de una actitud intolerante, poco democrática, en la que Anaya se ha apropiado de los spots en radio y televisión para hacer promoción personal, en lugar de poner esos espacios democráticos al servicio del partido y de la democracia. Ha abusado de ellos para un interés personalísimo”.

Tras encabezar una reunión con priistas de Nuevo León, Ochoa dijo en que la salida de Margarita Zavala del PAN, es “consecuencia de un dirigente que tiene dos cachuchas: por un lado de presidente de un partido político nacional y, por otro, la de aspirante a alguna candidatura. Eso, claramente no ha sentado bien dentro de su partido”.

Al cuestionarle si la salida de Zavala beneficia al PRI, se limitó a señalar que en su partido están “concentrados en tener espacios abiertos, con inclusión política”.

Con información de Jannet López/México.