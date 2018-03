Combatirán adicciones y embarazos en adolescentes

San Pedro Garza García

Debido a los altos índices de obesidad, adicciones y embarazos en adolescentes, autoridades estatales, en conjunto con académicos y especialistas internacionales, acordaron crear un grupo de trabajo para combatir estos problemas de salud entre los menores de edad.

Para ello se llevó la firma de una carta intención en el marco del Foro "Salud Integral para Niños y Adolescentes", organizado por el Consejo Nuevo León, con la finalidad de establecer una agrupación que se enfoque en investigar las problemáticas para trazar políticas públicas que contribuyan a su resolución.

Al inaugurar el evento, el secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, admitió que aunque Nuevo León ocupa el penúltimo lugar en casos de embarazos tempranos a nivel nacional, las cifras se mantienen elevadas, debido a que un tercio de los bebés nacen de madres adolescentes.

Ello, dijo, es alarmante porque los pequeños muchas veces terminan bajo la tutela de sus abuelos o de terceros, mientras que la madre truncó su proyecto de vida.

"Nuevo León está rankeado en el penúltimo lugar de las 32 entidades federativas, pero eso no es motivo de satisfacción, porque una mujer no madura, una adolescente no debe embarazarse.

"En 2015, nacieron en Nuevo León 16 mil 429 niños de madres adolescentes; en el 2016 nacieron 16 mil 44 (...). Pero en los servicios de salud de la Secretaría de Nuevo León nacieron 26 mil 343 niños, es decir, el 32.3 por ciento, de los cuales 8 mil 707 son de madres adolescentes, o sea prácticamente un tercio", advirtió.

José Ramos Montemayor, líder ciudadano de la Subcomisión de Salud del Consejo Nuevo León, manifestó la importancia de cambiar el discurso para concientizar a los jóvenes, además de dejar a un lado los tintes morales.

"A partir de ahora no hablaremos de obesidad, hablaremos de sexualidad saludable o de alimentación saludable, que es muy diferente.

"Si nos metemos al tema del embarazo, las posibles soluciones toman tintes morales que históricamente han hecho que no avancemos", afirmó.

Replicarán modelos de éxito

Algunos programas que han tenido éxito en otros países serán replicados para promover el rechazo a las drogas, el sexo seguro y los buenos hábitos alimenticios.

La experta islandesa Inga Dora Sigfúsdóttir, directora investigadora de "Planet Youth", explicó la estrategia que se implementó en su país para combatir el uso de sustancias nocivas entre los jóvenes, tras los altos índices de adicciones que se registraban en los años 90.

"Es importante que impactemos los comportamientos, es un elemento clave", dijo.

Algunas medidas que promovieron –y después se replicaron en otros países europeos– son empoderar la influencia de los padres a través de monitoreo positivo a sus hijos, apoyo psicológico y mayor tiempo de convivencia; además de trabajar de manera coordinada con las escuelas e involucrar a la academia y los investigadores para usar los hallazgos en programas preventivos.

En el lugar también expusieron Thomas Lickona, director del Centro de Educación del Carácter (Center for the 4th y 5th Rs) de la Universidad Estatal de Nueva York; y Tadeja Gracner y Pablo Celhay, académicos del Laboratorio de Acción Social Abdul Latif Jameel para Latinoamérica y el Caribe (JPAL-LAC).