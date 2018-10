Milenio Digital

La periodista Adela Micha recibió al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en el aeropuerto internacional de Durango, previo a una reunión entre el presidente electo y el gobernador José Rosas Aispuro.





“Me quiere mucho, pero no me quiere ni ver. Invíteme un café, pero de veras, sin cámaras. ¿Con quién lo veo?”, le dijo la comunicadora antes de partir, no sin antes pedirle otro beso.



