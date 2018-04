Acuerdo para eliminar el fuero, “en breve”: Gamboa

México

A unas horas de concluir el periodo ordinario, las bancadas de PRI y PT-Morena revivieron la minuta que elimina el fuero constitucional, al aseverar el coordinador priista, Emilio Gamboa, que su grupo tiene claro que no se debe ir sin atender ese tema y esperan acuerdos “en breve”, mientras que el vicecoordinador morenista Luis Humberto Fernández dijo que hoy se reunirán comisiones y sí puede haber acuerdos.

Por lo que toca a la fiscalía general, el coordinador del PAN, Fernando Herrera, advirtió que su bancada se opondrá a cualquier “intentona” priista de dar albazo legislativo para aprobar hoy la Ley Orgánica y dar paso a ese nombramiento. Postura que secundó Fernández Fuentes, al recordar que no hay dictamen.

El Senado efectuará hoy su última sesión y aunque estaba previsto que fuera solemne, al término de los trabajos del jueves, Ernesto Cordero citó a sesión ordinaria.

Con 44 senadores con licencia, será la última sesión de esta legislatura que Gamboa comparó con la de 1917 por la trascendencia de las reformas aprobadas.

A unas horas de concluir el periodo, el senador Luis Humberto Fernández confirmó que hoy a las 9 están citadas las comisiones de Justicia, Reforma del Estado y demás.

“Para ya canalizar lo de fuero y no tenemos Ley de Fiscalía, no hay dictamen. Creo que sí puede salir fuero si se incorpora mayoría de dos terceras partes del total de la cámara, eso se arregla en 5 minutos, porque ya están las reservas por escrito, ya no hay que encerrarse; el otro, que inicie el proceso a partir de sentencia condenatoria firme”.

Al respecto, Gamboa Patrón dijo ayer en un comunicado que su bancada tiene claro que no se puede ir sin atender ese tema, pues se trata de apoyar la iniciativa de su candidato presidencial José Antonio Meade.

“Respetamos el trabajo de las cuatro comisiones dictaminadoras y confiamos en que el desarrollo de sus trabajos pueda arrojar acuerdos para presentar, a la brevedad, un dictamen que pueda ser discutido con responsabilidad”.

Rechazan deficiencias

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Marko Cortés, así como legisladores de todas las fuerzas políticas, emplazaron al Senado a aprobar hoy, último día del periodo de sesiones, la reforma para eliminar el fuero de los altos funcionarios, incluido el Presidente de la República.

En un pronunciamiento por escrito, los diputados integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales negaron las supuestas deficiencias técnicas que los senadores esgrimen como argumento para frenar el proyecto.

“La minuta enviada al Senado es producto no solo de escuchar a grandes juristas y abogados, sino también, y de manera preponderante, a la ciudadanía, que exige de manera puntual que nadie en México cuente con privilegios y escudos que permitan no hacerle frente a la ley cuando se desapegan de ella”, indicaron.

Los diputados rechazaron cualquier riesgo de gobernabilidad por cancelar el fuero del Presidente e incluirlo entre los probables sujetos de juicio político.

“Existen en la minuta mecanismos que protegen a la función e investidura presidencial, diferenciándolo con la mayoría calificada y no por la mayoría simple, para, en su caso, proceder”, puntualizaron.

El líder parlamentario del PAN, Marko Cortés, instó a los senadores de PRI y Morena a votar y aprobar hoy mismo la eliminación del fuero o, en caso contrario, “que se descaren y digan que quieren mantener la impunidad procesal del viejo régimen”.

Claves

Las omisiones

• Senadores de todos los partidos reconocieron que el dictamen no contiene el catálogo de delitos por los que se puede juzgar al Presidente.

• Tampoco incluye el dictamen quién juzgaría a los ministros de la Corte y no define si aplicará cuando exista sentencia ejecutoria o firme.

• Destacaron que 21 por ciento de las reformas que se han hecho a la Constitución se llevaron a cabo con la actual conformación del Senado.