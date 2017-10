Se deslinda Estado de accidente de acróbata

Monterrey

El Gobierno del Estado se deslindó del accidente de una acróbata argentina luego de que cayera de al menos siete metros de altura y propiciara la muerte, en la Explanada de los Héroes como parte de un ensayo de los festejos del Festival Internacional Santa Lucía (FISL).

En entrevista, Manuel González, secretario general de Gobierno, sostuvo que aunque darán todo el respaldo a los familiares en cuestión de trámites y demás, el Estado no está directamente conectado con el FISL.

"Nosotros tenemos el respaldo general de lo que significan todos estos festejos, pero no somos directamente los responsables, lo del accidente pues es algo muy lamentable que de inmediato nosotros al conocerlo empezamos a prestar ayuda, pero finalmente el asunto tenía que ver con una grúa y con algo que ellos contratan en lo particular, no nosotros.

"Estamos tratando de ayudar con el tema de los trámites que tengan que ver con todo esto, pero finalmente tiene que ver con las autoridades que hacen estos festejos, que no es propiamente el Gobierno del Estado, colaboramos nosotros y claro que estamos para apoyar, sin embargo, lamentamos un hecho de esta magnitud", dijo.

Aunque en los ensayos no se encontraban aparentemente elementos de Protección Civil para dar el auxilio, González sostuvo que cuentan con los elementos suficientes para dar respuesta a la ciudadanía.

En este sentido, resaltó que los elementos actúan coordinados con cuerpos de auxilio municipales y los propios policías de Fuerza Civil y otras dependencias de seguridad.

"Si porque lo que sucede es que Protección Civil no está solo, hay Protección Civil de Monterrey, y en todos los municipios y se suman en un solo esfuerzo, ahora, las tareas de una dependencia como Protección Civil están totalmente coordinadas con la policía de Fuerza Civil, la Agencia Estatal de Investigaciones, con el propio Ejército", refirió.

El secretario general de Gobierno insistió en que los artistas del FISL son contratados por quienes organizan los eventos y el Estado únicamente se dedica a "facilitar el que puedan participar y desarrollarse correctamente".

"La realidad es que ellos son artistas contratados por la gente que hacen los festejos, y lo que hacemos nosotros es facilitar el que puedan participar y cuidar que se puedan desarrollar correctamente, que haya condiciones de seguridad y todo, pero seguridad ante terceros no incluyendo el que alguien se caiga de una grúa, pues la verdad no quisiéramos que eso sucediera jamás", sostuvo.