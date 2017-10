Un abuso, ir de políticos a independientes: Teresa Castell

Toluca

Teresa Castell de Oro Palacios, es regiomontana y mexiquense por adopción.

Con espíritu de liderazgo, de 2014 a 2016 fue presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, en el Estado de México.

Luego, sin experiencia en la administración pública, se registró en 2017 como candidata independiente a la gubernatura mexiquense.

Con sus propuestas logró impactar en el electorado y obtuvo 130 mil 100 votos. Prácticamente el doble que el PT, por ejemplo, que existe en la entidad desde hace décadas.

Crítica del régimen de partidos, opina en exclusiva para MILENIO Estado de México en el contexto de los inminentes registros de candidatos independientes a la presidencia de la República, en los que todo indica que participarán, entre otros, figuras como Jaime Rodríguez "El Bronco" y Margarita Zavala, que ha roto con su partido, el PAN.

A los "brincos" de los políticos... críticas:

Se debe dejar atrás el protagonismo. Al final seguimos viendo políticos que están queriendo representarnos por una figura que se hizo para los ciudadanos.

¿Qué sentido tiene esta, si ellos la van a volver a tomar para acceder al poder? Si esta era la vía para los ciudadanos se debe de respetar: debería de haber normas y candados donde esto se evitara, porque entonces tenemos más de los mismo exactamente: políticos que no saben lo que estamos viviendo, políticos que tienen acceso al poder por el poder.

¿Entonces la participación de estos personajes es una farsa?

Más que una farsa me parece un abuso de esta figura. El hecho de que ellos salgan de sus partidos porque no están conformes o porque no se les ha dado de manera positiva lo que ellos pretendían, e irse como independiente, es una burla.

TE RECOMENDAMOS: La sociedad quiere candidatos más preparados: Iapem

Están contaminando una figura hecha para los ciudadanos, obviamente con los candados que también ellos mismos crearon para que no pudiéramos acceder tan fácilmente, pero que está en crecimiento.

La ex candidata a la gubernatura dice también que los protagonistas tienen que ser los ciudadanos, "no los políticos de los partidos que están saliendo molestos por cualquier situación, como es el caso de lo que estamos viendo en estas aspiraciones que tienen para ser candidatos a la presidencia".

¿Qué papel van a jugar los independientes en 2018?

Incidirán también en estas elecciones. Creo que es posible hacerlo. Hoy más que nunca las presidencias, municipales y las diputaciones, son reales para los independientes.

Sin embargo, Castell reconoce factores adversos: La cantidad de dinero que se ocupa para poder recabar las firmas de apoyo también vuelve a ser un gran freno para nosotros. Sin embargo creo que muchos, muchos quieren participar y están dispuestos a salir por estas firmas, sea de una u otra manera.

¿Con la experiencia y el reconocimiento que usted ya tiene, participará por algún cargo?

No pienso participar en estas elecciones, yo creo que mi deber como excandidata y tener la experiencia, es abanderar ciudadanos reales; me toca ser quien esté atrás de ellos para orientarlos, apoyarlos, acompañarlos y decirles a qué se van a enfrentar.

La única manera de empoderar este movimiento real de ciudadanos es que se creen más candidaturas independientes y la única forma es que alguien que ya lo vivió pueda estarlos empujando.

Me parece que esos casos aislados (de aspirantes independientes que han ganado los cargos), no nos sirven de nada si no están ayudando a que se creen más figuras independientes reales que estén participando.





La Casa de los Independientes

Castell de Oro ha fundado una "Casa de los Independientes", organización en cuya sede se da asesoría electoral, fiscal y legal, a líderes sociales que aspiren a una postulación.

Muchos deberían estar participando, pero estos temas los frenan. Si no tienen estos conocimientos, el dinero que gasten para conseguir sus firmas de apoyo se irá directo a la basura. Advierte.

Eso sí, la ex candidata tiene sus reservas "antichapulines":

Aquí se informa y asesora a todos, pero se da un apoyo especial a los auténticos independientes, a líderes sociales. Son, digamos, llevados de la mano para que logren ser candidatos. Pero quienes vienen huyendo de sus partidos y pretenden postularse... ya conocen el camino.

En este centro se ha atendido a gente de toda la República, "se está trabajando de manera particular con algunos. Seguro tendremos buenos resultados", confía Castell, y detalla que ha habido al menos 100 interesados.

La convocatoria para participar aún no sale. "Esperaremos para ver qué impugnaciones tendríamos que hacer, obligadas; qué vacíos, y trazar la ruta", señala.

Asegura que, en el Estado de México, en más de 50 por ciento de los municipios hay gente interesada buscando ser alcalde, por ejemplo.

Pide que si los políticos "tradicionales" desean participar, que sea apoyando a ciudadanos que sean líderes sociales.

"Si salen de sus partidos, deben estar atrás de los ciudadanos, apoyando con su estructura y con todo lo que han conocido. Eso sería mucho más respetable. De otro modo, regresaríamos al mismo sistema del cual ya estamos cansados".

LC