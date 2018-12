Abre polémica “saqueo” en Los Pinos

Jannet López y Leticia Sánchez

Luego de las versiones que surgieron durante la mañana de ayer respecto a la desaparición de objetos y obras de arte que se encontraban en la pasada administración en Los Pinos, el ex coordinador general de Administración de la Presidencia Carlos Ramírez Velasco rechazó saqueo alguno.



En una carta dirigida a Denise Vasto Dobargantes, actual coordinadora de Administración de la Presidencia, Ramírez Velasco, quien fue el encargado del proceso de entrega y recepción, aclaró que las piezas de arte fueron devueltas a la Secretaría de Hacienda, así como a la de Cultura.



"Todas las obras de arte que estuvieron en Los Pinos en el sexenio 2012-2018 fueron devueltas durante los meses de julio-noviembre a las instituciones encargadas de su resguardo: Hacienda y Cultura.



"Estas instituciones emitieron en su momento los acuses de recibo en la entrega de las obras. Si requieres copia de estos documentos, con gusto comparto la que conservo en resguardo y mismos que también se encuentran en la entrega correspondiente de la Dirección General de Recursos Materiales", explica.



En la misiva, el ex coordinador general de Administración abundó que las obras que forman parte del patrimonio de la propia Presidencia también fueron resguardadas para su cuidado.



"El inventario y catálogo respectivo fue entregado a principios de este mes al nuevo responsable de Recursos Materiales y físicamente se encuentran en bóvedas de la Presidencia", explicó.



También puntualizó que, "al igual que sucede cada sexenio", los muebles y demás enseres propiedad de la familia fueron retirados de la Residencia para continuar con su uso personal.



Por la mañana, fuentes oficiales de Presidencia dijeron a MILENIO que colchones, almohadas, cortinas, muebles, utensilios de cocina y hasta un paquete de cucharas históricas que datan del Porfiriato desaparecieron.



“Pero sobre todo, los cuadros, el acervo histórico de arte no está, no sabemos en dónde quedó todo eso (…) se está buscando el catálogo de obras de Los Pinos para poder definir cuáles son exactamente las obras que faltan”.



Por la tarde, la oficina de la Presidencia, así como las secretarías de Cultura y de la Función Pública emitieron un comunicado en el que reconocieron que las obras del acervo INBA que se encontraban en préstamo en la Residencia Oficial "fueron debidamente devueltas".



También revelaron que durante el periodo de transición de gobiernos, integrantes de ambos equipos realizaron tres recorridos a Los Pinos, en dos de esos, acompañados por notario público.



De igual forma, aclaró que la relación está siendo revisada por la Presidencia y añadió que "especialistas ayudarán a detectar piezas de alto valor histórico o artístico que podrían dar cuenta de su ubicación en sedes o recintos museográficos u otros espacios".



"Existe la posibilidad de que dicho cotejo arroje ausencias u omisiones importantes que pueden remitirse a la Función Pública para su investigación".



CLAVES



1 DE DICIEMBRE

Los inmuebles que correspondieron a la residencia oficial de Los Pinos fueron entregados el 1 de diciembre a las 00:00 horas.



NOTARIO PÚBLICO

Previo a esa fecha, los equipos de transición de Presidencia y la Secretaría de Cultura hicieron tres recorridos y fueron acompañados por notario público.