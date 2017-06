Vinculan a proceso a ex secretario de Obras Públicas

Monterrey

El ex secretario de Obras Públicas del Estado, Luis Gerardo Marroquín, quedó vinculado a proceso judicial por ejercicio indebido de funciones por 41 millones de pesos.

Fue la juez Verónica Cecilia Landeros Díaz, quien resolvió la situación legal del ex funcionario estatal que va a enfrentar el juicio en libertad con la obligación de firmar cada 15 días, porque presentó una suspensión de amparo que le otorgó el juez segundo de Distrito para evitar su detención.

TE RECOMENDAMOS: Imputan a ex secretario de Obras Públicas

La juzgadora resolvió que la fiscal Cintia Guadalupe Aguilar Guerra acreditó que el ex funcionario participó en tres modificaciones de un contrato celebrado con la constructora Crisol.

Dicha constructora iba a realizar la canalización del Arroyo San Miguel, de Salinas Victoria, y la obra tenía un costo de 20 millones, la cual fue modificada a un costo doble. El contrato se firmó el 9 de octubre del 2014.

A diferencia de audiencias anteriores, en ésta no se debatió sobre medidas cautelares por la suspensión de amparo que presentó Marroquín Salazar y su defensa.

La juez dio un mes de plazo que vence el próximo 20 de julio para que la fiscal concluya la investigación.

Por esos hechos ya quedaron vinculados desde la semana pasada María Lucía González Pérez, Tomás López Aguilar y José Agustín Téllez Velázquez, este último quedó recluido en el penal del Topo Chico como medida cautelar, porque no acreditó su arraigo domiciliario.

El pasado sábado, en audiencia solicitó la variación de dicha medida, pero el juez Otoniel López Vázquez se la negó, porque siguió sin acreditar su residencia en la entidad.