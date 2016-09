Vinculan a proceso a ex funcionaria por caso Kia

Monterrey

Celina Edith Villarreal Cárdenas, ex subsecretaria de Inversión Extranjera y Comercio Internacional, durante la administración de Rodrigo Medina, quedó vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido y abandono de funciones por el caso Kia.

La juez de control, Patricia Eugenia Quintana, la imputó como probable responsable del delito citado, ya que para celebrar el contrato con la armadora cambió a un puesto inexistente, por lo que será investigada en los próximos días.

Villarreal Cárdenas sería la última funcionaria de primer nivel relacionada al presunto desvío de 3 mil 567 millones 967 mil 407 pesos, ya que sus anteriores superiores, el ex gobernador Rodrigo Medina; el ex tesorero Rodolfo Gómez, y el ex secretario de Desarrollo Económico, Rolando Zubirán, ya fueron vinculados a proceso para una investigación especializada.

De acuerdo a la juez, la armadora gozó de incentivos superiores a las de la Ley de Fomento en Nuevo León.

Además informó que la Fiscalía encontró un estudio de impacto socioeconómico realizado por la escuela de egresados del Tecnológico de Monterrey que no se realizó en tiempo ni forma, pero que Villarreal presentó como finalizado.

En el contrato gestado entre Gobierno del Estado y Kia se encontraron espacios en blanco y no hubo inconsistencia en la traducción del idioma español al inglés.

Se informó que el Estado adquirió terrenos en Pesquería en febrero de 2014, meses antes de que se presentara el proyecto de la armadora, por lo que Celina Villarreal participó como autora material al gestar intereses con participación incluso antes de que se presentara.

Ya que el proyecto finalmente se gestó hasta el 27 de agosto de ese mismo año.

AVF