Verificado2018: ¿Patricia Mercado luchará para ampliar el plazo legal para abortar?

Patricia Mercado, extitular de la Secretaría de Gobierno de México y candidata al Senado por el partido Movimiento Ciudadano, desmintió la imagen que circula en redes sociales en la que se le atribuía haber dicho que intentará ampliar el tiempo en el que se puede abortar.

En la imagen se puede leer lo siguiente:

“Patricia Mercado, titular de la Secretaría de Gobierno capitalina, señala que luchará para que las mujeres puedan abortar hasta las 24 semanas de embarazo en la CDMX”.

Pero Mercado negó la información en su cuenta de Twitter:

Me han hecho llegar esta imagen y me parece importante aclarar que es falso lo que dice. Nunca he hecho esa propuesta.



Ojalá @VerificadoMX confirme que no hay sustento, como parte del excelente trabajo que hacen a favor del derecho a la información. pic.twitter.com/L5AsiPW6Xt