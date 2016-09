Trump no se dejó sensibilizar: Osorio

México

El titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que la invitación a Donald Trump fue para sensibilizarlo sobre la irracionalidad en sus posturas y propuestas, aunque lamentó que el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos mantenga en sus mensajes el mismo discurso.

Además negó que haya sido un error el encuentro del magnate con el titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto.

“Precisamente para ello lo invitó el Presidente, para hacerle ver las inconsistencias e irracionalidades en sus posturas y propuestas. Qué lástima que el señor (Donald) Trump no esté sensible y entendiendo las complicaciones de estas propuestas y posturas, que no solo lastiman a los mexicanos, sino al mundo entero”, dijo el secretario de Gobernación en entrevista posterior a la entrega-recepción del cuarto Informe presidencial en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

El responsable de la política interior del país aseveró que durante el encuentro que sostuvieron en la residencia oficial de Los Pinos el miércoles pasado, el Presidente dejó clara la postura de México ante la propuesta de Trump de construir un muro fronterizo.

“Para eso se le invitó, para sensibilizarlo, (pero) veo en sus mensajes nuevamente esa postura. Creo que el Presidente de la República actuó para dejar clara la postura del gobierno de México”, señaló Osorio.

Al preguntarle si fue un error la invitación al candidato republicano, Osorio respondió: “De ninguna manera”.

Al respecto, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho, aseguró que el titular del Ejecutivo fue firme en su defensa a los mexicanos que habitan en el país y de los que viven en Estados Unidos.

Añadió que se debe respetar el sistema electoral y las decisiones de los estadunidenses porque solo a ellos les corresponde, pero aclaró que los mexicanos estarán expectantes porque Estados Unidos es un país con el que México tiene una relación económica, cultural y democrática que debe cuidar.

Añadió que la construcción del muro, tema en el que insistió Donald Trump en su encuentro con Peña Nieto, es una posición unilateral que, para empezar, debe avalar el Congreso estadunidense.

El líder priista subrayó que “hoy la relación entre México y Estados Unidos demanda más puentes y ningún muro”.

En tanto, el vicecoordinador priista en el Palacio de San Lázaro, Jorge Carlos Ramírez Marín, aseguró que la invitación a Trump era obligada por los “compromisos tan importantes” del Estado mexicano con EU, resultado de compartir la frontera más grande de México, que abarca más de tres mil kilómetros, además de los intercambios y apoyos en economía, comercio y cultura.

“A mí, francamente, me hubiera gustado hasta patear a Trump, pero yo no soy el jefe de Gobierno de un país, yo no soy quien tiene que dar la cara por un país, el Presidente sí, y creo que dejó las cosas muy en claro”, puntualizó el legislador.

Por la mañana, el presidente Enrique Peña Nieto reiteró en Twitter a Donald Trump que México no pagará la construcción del muro fronterizo, una de las propuestas de campaña del empresario.

El candidato estadunidense colocó un mensaje en su cuenta en el que dice: “¡México pagará por el muro!”.

Peña respondió directamente al magnate: “Repito lo que le dije personalmente, Sr. Trump: México jamás pagaría por un muro”.

El miércoles, Peña y Trump sostuvieron una reunión privada en Los Pinos. En el mensaje a medios, el magnate dijo que se habló del muro, pero no de quién lo pagaría.

A las 18 horas, el Presidente escribió en su cuenta de Twitter que desde el inicio de la conversación dejó claro que México no pagará por el muro.