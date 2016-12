TLC debe revisarse, pero es un éxito: McCain

México

El senador republicano John McCain aseguró que el Tratado de Libre Comercio para América del Norte ha sido un éxito rotundo en materia comercial, por lo que su desaparición sin duda afectará a ambos países.

Durante su visita a México consideró que de ser necesaria su revisión es pertinente que sea fortalecido, aunque reconoció que por el momento no apoya ningún cambio significativo.

“Francamente no sé que cambiaría, me parece que debe revisarse de manera integral, pero ha sido un éxito rotundo, cuando el TLC entró en vigor en los tres países el comercio era menor en relación con lo que tenemos hoy. Si tiene que cambiarse, si tiene que mejorarse estoy abierto a ello, pero de momento no puedo abogar por ningún cambio significativo”, puntualizó.

Recordó que cancelar el comercio con México y Arizona, por ejemplo, puede traducirse en una recesión profunda y en una gran pérdida de empleos que se encuentran relacionados directamente con el tratado; por lo que afirmó que la relación no puede ni debe debilitarse.

Sobre la cena entre Trump y Carlos Slim, McCain manifestó su confianza para que el presidente electo no tarde en visitar México.

Aseguró que durante el encuentro que sostuvo con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, externó su preocupación por la gran cantidad de heroína que entra a EU y la importancia de trabajar conjuntamente para fortalecer la seguridad en la frontera.

Dijo que es necesario contar con una vía para quienes permanecen de manera ilegal, además de que las encuestas demuestran que 63 por ciento de los estadunidenses respaldan una reforma migratoria.