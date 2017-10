Advierte San Pedro mano dura contra los antros rebeldes

San Pedro Garza García

Tras realizar una inspección sorpresa el fin de semana pasado y encontrar anomalías en la venta de alcohol en establecimientos, el Ayuntamiento de San Pedro anunció que reforzará medidas de seguridad y contemplará sanciones para los antros que incumplan el límite de cierre a las 02:00 de la madrugada.

En entrevista al concluir la sesión de Cabildo, el alcalde Mauricio Fernández explicó que para aquellos establecimientos que continúen vendiendo licor después de la hora permitida, se les reducirá el horario de cierre a la 01:00.

"Voy a ser mucho más estricto de ahora en adelante en los cierres, me he enterado de que algunos no están cumpliendo puntualmente con los cierres, a los cuales se les establece un horario y quiero ser mucho más duro en ese tema.

"Tenemos gente adentro, desde infiltrados y gente que yo mando a que les echen revisados (sic) como ahora revise todo el fin de semana cada uno de los establecimientos y me encontré que hay anomalías por eso lo estoy anunciando. Quien incumpla el horario voy a hacer propuestas para reducirles el horario de 02:00 a 01:00 de la mañana si siguen incumpliendo", dijo.

Asimismo, informó que las facultades para realizar inspecciones ahora estarán a cargo de la Secretaría General del Ayuntamiento, en lugar de que sea jurisdicción de la Secretaría de Seguridad Pública municipal.

El alcalde manifestó que este movimiento de mandos y atribuciones se realiza con la intención de que los inspectores estén más vigilados y no reciban "sobornos".