La SEP da de baja a 3 mil 360 profesores

México y Veracruz

Desde hoy 3 mil 360 profesores fueron despedidos del servicio profesional docente, debido a que no participaron en ninguna de las fases que comprendió la evaluación de desempeño.

El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, explicó que la dependencia a su cargo otorgó las facilidades para cumplir con los requisitos de la evaluación como lo establece la Ley General del Servicio Profesional Docente, por lo que garantizó que todos los maestros y directivos que cumplieron con la normatividad no serán dados de baja; al contrario, serán beneficiados con capacitación e incentivos laborales.

Nuño advirtió que los maestros cesados en 28 estados del país serán sustituidos por los aspirantes que están en las listas de prelación de los concursos de ingreso al servicio docente del ciclo escolar 2015- 2016 y que aún están a la espera de una plaza vacante.

Los estados con mayor número de cesados son: Durango con 14.65 por ciento, unos 352 docentes; Querétaro, con 13.36 por ciento, unos 157, y Nayarit, con 9.35 por ciento, 146 maestros.

Posteriormente, en entrevista con Carlos Marín en El asalto a la razón, el secretario admitió que los maestros despedidos tendrán derecho a apelar su situación; no obstante, insistió en que la "ley es clara" sobre la separación de funciones al no cumplir con la evaluación.

Al presentar los resultados de la evaluación, ciclo 2015-2016, en la sede de la SEP, Nuño detalló que en datos generales 15.3 por ciento tuvo una calificación insuficiente, 36.2 registró un desempeño suficiente, 40.5 fue bueno y 8 por ciento tuvo un resultado destacado o excelente.

Es decir, 51.5 por ciento de los profesores obtuvieron calificaciones insuficientes o suficientes, "por lo que tienen un amplio margen para mejorar.

"Esta primera evaluación del desempeño docente ha sido exitosa; sin embargo, también tenemos claro que el proceso requiere de mejoras y esto me ha quedado muy claro no solo por los análisis que hicimos y de la propia evaluación, sino muy claro me ha quedado de los recorridos que estoy haciendo por las escuelas.

"Sabemos que como autoridad también al haber sido el primer ejercicio que realizamos hay mucho que mejorar para que los maestros se encuentren un proceso de evaluación mucho más ágil, mucho más eficaz y mucho más amigable", expuso.

De 150 mil 86 maestros y directores que fueron convocados en esta primera etapa de evaluación de desempeño, se presentaron 134 mil 140, es decir, 90 por ciento de la meta programada.

En 28 estados ya concluyeron los procesos de evaluación, mientras que en los cuatro con mayor presencia de la CNTE: Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, están pendientes las evaluaciones extraordinarias a alrededor de 12 mil maestros, las cuales se harán en el primer semestre de este año, en fechas por definir.

En el patio de trabajos de la SEP, acompañado de legisladores, subsecretarios de Educación, maestros destacados y la Junta de Gobierno del INEE, el funcionario dijo que para los maestros que obtuvieron un resultado suficiente, 36.2 por ciento, tendrán la permanencia de su plaza por cuatro años, cuando vuelvan a realizar la prueba, como lo marca la ley.

Para 40.5 por ciento de maestros y directores que alcanzaron un resultado bueno podrán buscar un mayor número de horas clase para ganar más. Incluso, quienes presten sus servicios en escuelas ubicadas en zonas de alta pobreza y alejadas de áreas urbanas recibirán un incremento de 41 por ciento sobre su sueldo base.

Los que se ubicaron en el nivel destacado o incluso excelente, explicó el secretario, 8 por ciento, recibirán un aumento de 35 por ciento en el caso de los docentes de educación básica y 24 por ciento para los de media superior, retroactivo al 16 de febrero.

En tanto, 15.3 por ciento que se ubicó como insuficiente, deberá capacitarse y volver a presentar los exámenes para conservar su plaza.

"La evaluación no es un fin, sino un medio para garantizar que todos los niños y jóvenes reciban una educación de calidad. La evaluación ha hecho posible que estemos transitando de un sistema opaco, algo contrario e injusto a uno que privilegia la dedicación personal, el esfuerzo y el mérito de los maestros.

"A partir de ahora es precisamente el mérito es el único criterio para determinar el ingreso, la permanencia, la promoción y el reconocimiento en el servicio profesional docente.

"De esta forma nos aseguramos de que solo den clases quienes estén mejor preparados para ello. Al tiempo que brindamos certeza laboral, incentivos salariales y oportunidades de desarrollo continúo a todas las maestras y maestros de México", recalcó Nuño.

Ante estos resultados, indicó que el próximo 7 de marzo la SEP presentará la estrategia de formación continua y desarrollo profesional para la educación básica y media superior para todos los maestros del país.

A su vez, la presidenta consejera del INEE, Sylvia Schmelkes, calificó de confiable el proceso de evaluación y con posibilidades de revisión en varios aspectos.

Destacó la necesidad de contar con instrumentos de evaluación que permitan la profesionalización de los docentes.





Exigen pago de adeudos

Estudiantes universitarios, burócratas en retiro y maestros en activo se manifestaron ayer para reclamar al gobierno del estado pague lo que debe a la Universidad Veracruzana (UV), a los jubilados del Instituto de Pensiones del Estado y a los profesores.

Alumnos de la UV de las facultades de Contaduría, Medicina y Bioanálisis realizaron una marcha de apoyo a la institución educativa para que el gobierno estatal cubra los más de 2 mil millones de pesos que le adeuda.

La manifestación llegó hasta el centro del puerto, luego de causar problemas de vialidad sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho. Casi en forma simultánea jubilados del IPE cerraron el paso sobre la avenida Independencia y calle Benito Juárez para reclamar el pago de sus pensiones.

Raúl Hernández, secretario general de la delegación D41 de jubilados del SNTE acusó que no les han depositado su pensión de febrero, por lo que permanecieron más de 5 horas cerrando la avenida.

Claves

La notificación

- En Querétaro, los 131 profesores que no participaron en el proceso de evaluación tendrán que ser notificados de su separación, informó el representante de la Secretaría de Educación Pública, Jaime García.

- El funcionario señaló que el plazo lo establece la ley del Servicio Profesional Docente, y que a través de la coordinación nacional se envían las notificaciones a quienes no cumplieron con los requisitos de ley.

- El delegado de Educación Pública aseguró que esta vez no habrá prórrogas, porque ya se otorgó una entre noviembre, diciembre y enero, cuando se reprogramaron los exámenes.