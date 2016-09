SAT: en un año, resultados de auditorías a gobernadores

Ciudad de México

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) señaló que en 12 meses se tendrán resultados de las auditorías que realizan a cinco gobernadores, entre ellos el de Veracruz, Javier Duarte, informó Aristóteles Núñez, director del organismo.

En entrevista realizada esta tarde, se le cuestionó al director del del SAT si los resultados de las auditorías a los gobernadores tendrán resultados antes de que estos terminen su gestión, a lo que explicó que el proceso de auditoría tarda 12 meses.

"Tenemos 12 meses después de que inicia una auditoría. Dependiendo del día que haya iniciado la auditoría, se calculan 12 meses. Si el sujeto tiene operaciones de comercio exterior o en el exterior puede ser hasta 24 meses.

Luego de que esta mañana revelara que el SAT realiza auditorías a Javier Duarte y a cuatro gobernadores más, Núñez prefirió no revelar los nombres de los otros mandatarios investigados argumentando el Artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, que impide dar a conocer el nombre de personas en proceso de investigación.

Núñez aseguró que desde el inicio de su administración en el SAT -hace 3 años y medio- se realizan auditorías a gobernadores y legisladores por actos de los que se presume cometieron alguna irregularidad fiscal.

"No se trata de si son o no servidores públicos, se trata de las actividades o de las irregularidades o discrepancias que puede presumir la autoridad, y que en el ejercicio de sus facultades revisa para saber si son veraces o no", explicó

El titular del SAT dijo que no es por el perfil de los servidores públicos que se determina realizar una auditoría, es por las actividades a actos que se presume pudieron cometer una irregularidad fiscal.

Papeles de Panamá

El funcionario federal anticipó que la próxima semana se publicará un informe sobre las investigaciones relacionadas con lo denominados Papeles de Panamá, tras las auditorías dijo se han recabado 395 millones de pesos, se investiga a 40 personajes y están en proceso de realizar 20 investigaciones más.

A 34 empresas se les realizó una invitación para revisar su situación fiscal de las cuales 22 atendieron el llamado en tiempo y forma, las que no, son sujetos de la auditoría.





