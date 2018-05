Promete Adrián albergue de adopción animal

Monterrey

El candidato del PRI a la alcaldía de Monterrey, Adrián de la Garza, prometió fomentar el trato digno a los animales a través de la mejora de las normativas y la construcción de un espacio de protección y adopción.

El aspirante se reunió este sábado con asociaciones civiles dedicadas al rescate de mascotas, entre ellas Pitter Miau, Salvando un Perro y Cuenta Conmigo.

Una de las propuestas que expuso el priista fue la creación de un espacio municipal que sirva como albergue autosustentable para animales en abandono.

Aunado a ello, acordó impulsar modificaciones a los reglamentos municipales para garantizar sanciones a quienes perpetren maltrato o tortura.

"El tema de un espacio especial en el municipio de Monterrey es fundamental, porque si no, no vamos a tener un buen enlace. Es muy buena idea, hay que trabajar en una estructura donde no se dé la burocracia, creo que hay espacio en el municipio de Monterrey", afirmó.

En la reunión, los rescatistas informaron a De la Garza que cada año alrededor de 500 mil perros y gatos son abandonados en la vía pública.