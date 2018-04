Poblanos prefieren gobiernos como los de Marín: De la Sierra

Puebla

Tras señalar que nunca negó que el ex gobernador, Mario Marín, fue su padrino en su enlace matrimonial, la candidata al Senado por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Nancy de la Sierra, afirmó que si se realizara una encuesta, los poblanos preferirían el gobierno del ex mandatario, al de los subsecuentes, pues en aquellos años no se presentaba el problema del huachicol y de los feminicidios.

En rueda de prensa, la candidata afirmó que durante el sexenio de Mario Marín, los medios de comunicación eran “libres” y no hubo persecución política; por lo anterior, dijo no arrepentirse de su pasado como diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Asimismo, señaló sentirse orgullosa de que el entonces mandatario haya sido testigo de su enlace matrimonial.

“Nosotros no tenemos ni miedo ni cola, y se los digo yo, que en los últimos días pareciera insidiosa, y lo voy a comentar porque ya estoy un poco cansada de que niego que Mario Marín fue el testigo de mi boda. Sí, el testigo de mi boda, me casé siendo diputada, con un diputado y él era el gobernador, y es un honor que un gobernador sea tu testigo de boda”.

Añadió: “Si hiciéramos una encuesta a los poblanos y comparáramos el gobierno de Mario Marín (…) los poblanos preferirían a Mario Marín de gobernador, porque no existía el huachicol, porque no había feminicidios, porque no había persecución política, porque ustedes los medios de comunicación eran libres, por eso no me arrepiento de mi pasado, yo no fui empleada de Mario Marín, fui diputada local”.

Nancy de la Sierra hizo referencia a su boda y las consideraciones que tiene sobre el gobierno de Marín, mientras convocaba a un debate a los candidatos al Senado de la coalición “Por Puebla Al Frente”, Nadia Navarro y Mario Riestra, a quienes pidió “entrarle” a la confrontación de posturas públicamente para que “la gente nos vaya conociendo”.

AMV