Plantean en Guadalupe mejorar movilidad sustentable

Monterrey

Laura Paula López Sánchez, candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Guadalupe, planteó una movilidad sustentable al oriente del municipio con pasos viales y la extensión del Metro en sus límites con Juárez.

Tras entregar volantes en el cruce de las avenidas Israel Cavazos y Benito Juárez, la diputada con licencia dijo que la problemática de la vialidad se agrava por la ausencia de pasos a desnivel.

Por ello, propuso que se construya uno sobre ese cruce con una inversión por un monto de 100 millones de pesos, que dijo, quien quede de munícipe deberá tenerlo en su agenda.

“Ya checamos el costo de este proyecto, cuesta 100 millones de pesos, ya checamos las cuestiones técnicas y presupuestales y no es algo que no se pueda hacer, si comparamos lo que cuesta una campaña electoral.

“Hace falta transporte urbano, la falta de rutas alimentadoras del Metro, la falta de rutas alimentadoras de Ecovía donde hay más demanda de este transporte, aquí atrás de estas empresas hay más de 2 mil casas-habitación donde la gente se encuentra encajonada, donde no hay camiones, no hay rutas que se metan, el oriente de la ciudad está completamente abandonado de transporte público, no hay afluencia, no hay fluidez en el trafico de oriente a poniente”, cuestionó la ex panista.

La candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía guadalupense haría el recorrido acompañada de Samuel García, candidato a senador de la República por el mismo partido, pero canceló su asistencia a la rueda de prensa.

López Sánchez afirmó que buscará además gestionar recursos ante la Federación y el Estado para poder cristalizar la prolongación del viaducto del Metro con sus límites con Juárez.

“En este crucero vamos a hacer un paso a desnivel porque la fluidez del tráfico está totalmente obstaculizado, no hay fluidez del tráfico de oriente a poniente y la falta de rutas de norte a sur y viceversa.

“Vamos a promover y gestionar recursos para que la conexión del Metro se haga desde la Estación Exposición hasta la ciudad de Benito Juárez, para que la gente de Guadalupe pueda liberarse”, señaló la aspirante.