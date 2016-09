"Pierden los maestros provocando violencia": Juan Pablo Castañón

México

Es la voz del empresariado mexicano. De mucho fuste. Convoca. El país y la economía han de resistir. Y pide lo mismo a los suyos que al presidente Peña Nieto:

¿Que es usted de Los Mochis?

Sí.

¿Eso lo hace más sinaloense?

¡Soy sinaloense!

Siendo sinaloense, ¿vale preguntarle cómo se hizo de dinero?

Claro. Mi padre fue comerciante y me incorporé a los negocios familiares.

Entonces, ¿bien habido?

Sí, y bien nacido.

Hecho y derecho.

¡Sí, claro!

¿Como todo empresario?

No sé si todos. (Pero) todos tenemos que cumplir con nuestros valores.

¿En este país?

En este y en todos.

¿Se puede ser honrado con estos gobiernos?

Siempre. Como me dijo un empresario: “¿Honrado, honrado, honrado?, bueno, aguanto tres honrados. Pero hay que ser honrados”.

¿A qué tipo de empresarios representa?

A los formalmente constituidos que pagan impuestos y son responsables.

¿Y a poco se dejan gobernar?

Los empresarios se dejan representar, por eso estoy ahí.

¿Buenos amigos?

Muchos amigos. Sí, gracias a Dios.

¿Leales?

Algunos leales y otros harán el intento.

¿Incluso Rafael Moreno Valle?

Es mi amigo y es el gobernador de Puebla.

¿Es su gallo del PAN?

Es uno de los que han manifestado querer ser candidato a la presidencia.

¿El Presidente se está quedando solo?

El Presidente siempre está solo. Tiene su gabinete, pero él toma sus decisiones.

¿Incomprendido?

No tengo respuesta a eso.

¿Ustedes lo siguen apoyando?

Somos mexicanos, elegimos un presidente y tenemos que trabajar con él.

¿Han medido el daño que ha causado?

No. No lo hemos medido.

¿Hay gobierno?

Sí, claro.

¿Hay rumbo?

Tenemos el rumbo: una nación democrática, abierta, libre y altamente participativa.

Comparar a Videgaray como un virrey, ¿es ofenderlo o valorarlo?

No creo que ese sea el comparativo adecuado.

¿Sigue teniendo el control?

No, ya no es secretario de Hacienda.

José Antonio Meade ¿se moverá solo?

Tiene que responderle al Presidente y a los mexicanos.

¿Presidenciable?

Sí, por supuesto.

¿Sabe lo qué es el gatopardismo?

Sí, así es.

¿Qué es?

Cambiar de color súbitamente.

¿Ya se reunieron con el Presidente para ver qué hacen si gana Trump?

No, no nos hemos reunido. Espero que no gane.

¿Hay plan?

Siempre tendremos un plan.

Por cierto, ¿cuánto dinero piensan reunir para pagar el muro?

Es un derecho que podrían tener y lo tendrían que pagar ellos. A nosotros nos interesan puentes, no muros.

¿Y qué quieren del paquete de Ingresos y Egresos?

Facilidades para seguir invirtiendo. La forma de combatir la pobreza es con empresas.

¿En verdad está en el interés del Presidente contener la deuda?

Sí. Se tiene que hacer.

¿Con las elecciones en puerta?

No hay de otra. No podemos tener más.

¿Reducir el gasto público?

Es imprescindible para pagar los intereses de lo que debemos.

¿Con el cambio de sexenio?

No hay agenda electoral que permita darnos ese lujo. Hay que pagar.

¿Es posible racionalizar el gasto federal?

Es necesario.

¿Con el año de Hidalgo por iniciar?

Es de una alta responsabilidad. Quien no lo haga tendrá que rendir cuentas.

¿Es posible combatir la pobreza?

Solo a través del empleo y la inversión podemos combatir la pobreza.

¿Con Luis Miranda Nava en Sedesol?

Esperemos que cumpla su función.

¿Más compras de voto duro?

Esperemos que no. No es así la democracia.

¿No dice que “va a 120 kilómetros por hora”?

Hay que trabajar por que la democracia nos dé un mejor nivel de vida, pero no regalando dinero.

¿Pensará el Presidente que no leemos?

Pienso que el Presidente está a la escucha de todas las expresiones.

¿Usted también lee que Meade recaudará y Miranda repartirá?

Es la función que implica pagar impuestos y generar condiciones para los más pobres.

Hay que salvar al Edomex, ¿no?

Hay que salvar a la nación mexicana.

¿Y al Estado de México con Videgaray?

Tiene su proceso el próximo año.

Arturo Montiel debe estar sonriendo...

No lo conozco.

En fin, ¿gana ese PRI?

No lo sé. La verdad es que esperamos buenos candidatos y plataformas.

¿Gana con Atlacomulco a la cabeza?

No lo sé. Que tengan el mejor candidato el PRI y también PAN y PRD.

¿Atlacomulco es un grupo político o una cofradía empresarial?

Entiendo que es un grupo político.

¿Son políticos pobres…?

Había un dicho, ¿no?: “Que un político pobre es un pobre político”.

¿No lo han invitado al negocio de las reformas estructurales?

Claro, bien comprometido con las reformas. Tendrá que ser un negocio para México.

¿Lo han invitado como prestanombres?

No.

¿Quisiera?

¡No!

¿Ahora sí van con Josefina Vázquez?

Es nuestra amiga. Fue candidata y esperemos que continúe con su carrera política. Es un baluarte del PAN y de México.

¿Da gusto ver a los empresarios en combate contra la corrupción?

Es una responsabilidad. Los empresarios tenemos que cumplir nuestra parte.

¿Aunque acaben luchando entre sí?

Siempre saldrá adelante el honesto y el trabajador.

¿En este país?

En cualquier país. Así debe de ser si queremos una nación de verdad.

¿Es proporcional la corrupción del funcionario con la del empresario?

Sí. De aquel empresario falso. Aquel que empieza siendo amigo del político con un Jetta y termina con un jet.

¿O compadre de políticos?

¡O compadre de políticos!

¿Cuándo dejará este país su condición de botín?

Cuando nos pongamos todos las pilas y hagamos cumplir la ley.

¿Y hay mejor botín que el sector público?

No, el mercado es un botín muy importante y hay que atenderlo.

¿Solo falta que vayan contra el crimen?

Apoyamos al Estado y aplaudimos cuando se combate.

¿Le temen?

Por supuesto. Sobre todo si el Estado no es capaz de contenerlo.

¿Estado fallido?

No, todavía no. Esperemos en que no lleguemos a él.

¿En verdad creen que el sector público podrá combatir al crimen?

Sí, lo tiene que hacer. Es una necesidad de Estado.

También es un buen negocio, ¿no?

Pero es ilícito.

Insisto: ¿cuándo en lugar de huir le entrarán a combatir el crimen?

A través de negocios honestos y cumpliendo la ley.

Por cierto, ¿ya viene 2018?

Ya casi llega. Dos años.

¿Inquietos?

No. Esperanzados.

¿Ya afinan los apoyos?

A las mejores plataformas, por supuesto.

¿Ya condicionan?

No, plantamos nuestra propuesta del México que queremos.

¿Ya se forman para apoyar campañas?

Cada quien en su preferencia electoral.

Por cierto, ¿usted es priista?

No.

¿Y cómo ve al Ochoa Reza jugando a las guerritas con AMLO?

Me parece muy bien. La discusión política se tiene que dar.

¿Es para tomarlos en serio?

Es el inicio de las discusiones para los próximos dos años.

¿También ve el regreso de Beltrones?

¡Beltrones nunca se ha ido!

¿A los empresarios les gustaría un Presidente con mano dura?

Nos gustaría un Ejecutivo, Legislativo y Judicial que mantenga el estado de derecho.

¿Con control?

Suficiente control para mantener la ley.

¿Y más en el nombre de la educación, no?

En la educación, en la economía y en la convivencia social.

¿Eso que lo escuchen en Oaxaca y Chiapas?

Es importantísimo.

Ya en serio, ¿están presionando para reprimir a los maestros?

Estamos presionando para que exista protección a los derechos de todos.

¿Qué salida observa?

En el diálogo podemos tener empresas abiertas que continúen.

¿A poco ya tienen a los empresarios que irán a dar clases en las rancherías más recónditas?

Entiendo que tenemos a maestros jubilados. Padres de familia comprometidos también.

¿Quién gana con desprestigiar la figura del maestro?

Nadie. Pierden los maestros cuando chantajean sus posiciones provocando violencia.

“Secuestrar la educación” ha dicho el empresario Jorge Vergara.

Todos tenemos mucho que aportar.

¿Qué están pidiendo para 2018?

Continuar en una nación abierta, democrática y libre.

¿Tránsito ordenado?

Tránsito ordenado hacia el futuro.

¿Es posible?

Sí, es posible y hay que construirlo, trabajarlo.

¿Con Margarita Zavala?

Si ella es la candidata de un partido, habrá que contemplarla.

¿Aún piensa que no hay como una buena campaña en los medios para desprestigiar a un candidato?

Los candidatos se desprestigian por sí mismos.

¿Seguros que no deciden ustedes?

Nosotros decidimos como parte de la sociedad mexicana.

¿Ni las elecciones?

En las elecciones y en el voto, por supuesto.

Aquí entre nos, ¿ha cambiado su parecer respecto al "Peje"?

No. Lo sigo contemplando.

¿Sigue siendo un peligro?

Nos preocupa. Nos preocupan sus tesis regresivas.

Nos vamos, ¿algo para advertirnos?

Sigamos unidos y trabajando por México.

¿Sacar nuestro dinero?

No. Hay que invertirlo y generar empleos.

¿Se van los capitales "golondrinos"?

Deben de establecerse con raíces firmes. México lo merece.

¿La economía resiste?

La economía tiene el reto de mejorar.

¿Ustedes resisten?

Sí, claro.

¿Enrique Peña resiste?

Debe de resistir… lo tenemos que apoyar.