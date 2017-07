Piden a gobernador convocar a referéndum para decidir 'pluris'

Monterrey

Representantes de organizaciones civiles de la entidad, solicitaron por escrito al gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, que convoque a un referéndum para que la ciudadanía decida si desea o no que la Ley Estatal Electoral incluya las diputaciones plurinominales.

Encabezados por el abogado León Acosta y por el activista, Jesús González Ramírez de Alianza Cívica por Nuevo León, el grupo entregó el escrito en la recepción del despacho del gobernador, donde piden que sea el gobernador, quien solicite el referéndum, ya que asegura que solamente tienen hasta el 8 de julio como límite legal, y él no requiere de reunir firmas para ese objetivo, y si los organismos lo solicitan por su cuenta, requerirían de 80 mil firmas en cinco días.

"La Ley de Participación Ciudadana como sabemos ya entró en vigor y lo que estamos haciendo es solicitar al gobernador que dentro de sus atribuciones está el poder solicitar un referéndum, es decir, que la gente vote si quiere o no quiere una ley. En este caso queremos que la gente vote si quiere o no quiere a los plurinominales.

"¿Por qué es tan importante y es histórico?, porque si el gobernador la solicita y el tribunal la aprueba, que esperamos lo haga, porque no tiene por qué no aprobarlo, y se hace la consulta y el 40 por ciento de la lista de electores dice que no quiere esa ley, el Congreso va a estar obligado a deshacerlo lo que acaban de hacer, ese es el poder de la Ley de Participación Ciudadana", comentó González.

Los miembros de las organizaciones, Alianza Cívica por Nuevo León, Ciudadanos por la Democracia, Wiki Política por Nuevo León y Propuesta Ciudadana, fueron quienes estregaron la petición.

Al respecto, León Acosta, expresó que lo aprobado la semana pasada en el Congreso del Estado fue un intento de reforma electoral promovido por el bipartidismo que comprenden el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, y se trata de un retroceso.

"Tenemos un intento de reforma electoral promovido por el bipartidismo de Nuevo León que es retrógrada, es un retroceso porque actualmente en Nuevo León, no hay un solo diputado que haya llegado sin recibir votos, el sistema de representación proporcional actual hace que todos los diputados al Congreso del Estado aún cuando no hayan ganado por mayoría su distrito, deben de hacer obtenido una cantidad de apoyo ciudadano relevante a través de los votos para tener el derecho de acceder como diputado al Congreso del Estado.

"Esta reforma que se aprueba entre miércoles y jueves en la madrugada va en sentido contrario al progreso de la democracia y ahora los diputados del PRI y del PAN integraron la figura de los plurinominales", declaró.

