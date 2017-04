Pide diputada apoyo para reducir robos a escuelas

Monterrey

Ante la presencia de robos en planteles educativos en distintas partes de la entidad, la diputada local del PRI, Ludivina Rodríguez, declaró que ella solicitó la presencia de Fuerza Civil en la zona norponiente de Monterrey, que corresponde a su distrito, el 2.

La diputada comentó que en esa zona de la ciudad se han elevado los robos en planteles educativos, y además, los alumnos corren riesgos en sus traslados a las escuelas.

"También he estado en pláticas con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para que manden rondines a este distrito, porque aquí es un distrito con mucha necesidad y muchas veces lleva a que se den ese tipo de problemas, sin embargo me da mucho gusto ver que las veces que he venido me encuentro patrullando a Fuerza Civil, pero hacen falta más.

"Yo no quito el dedo del renglón en ese aspecto y sí les he encargado mucho a todas las escuelas y sobre todo que hay mucho rondín en las mañanitas, que las y los jóvenes van a las escuelas muy temprano que es cuando hemos detectado en el distrito y la gente es lo que me ha estado diciendo, que han sucedido muchos robos", declaró.

MILENIO Monterrey publicó que aunque existe una reducción en los robos a los planteles educativos en Nuevo León durante el 2017, este delito acumula ya 60 denuncias en los últimos seis meses, que reflejan un promedio de 10 robos al mes, lo que significa un hurto cada tres días, según datos estadísticos de la Procuraduría de Justicia del Estado de Nuevo León a partir del mes de octubre del año 2016.

"Ya estuve yo con un comandante de Fuerza Civil platicando del tema y espero que me sigan dando el apoyo para toda mi gente, es lo que me toca hacer, escucharlos y ser su enlace con las autoridades.

"Ahorita me encontré mientras que andaba en el cerro a varias patrullas, cosa que me dio gusto y esperemos que así sigan, que no quiten el dedo del renglón porque si algo le podemos heredar a nuestros hijos es la educación, entonces imagínate si nos empiezan a robar en las escuelas, hemos estado desde el Congreso insistiendo en que haya escuelas seguras y la única forma es que nuestras autoridades nos sigan apoyando con rondines", declaró.