Pide Alonso evitar vuelta a tiempos de los “preciosos”

puebla

Hace ocho años, los poblanos éramos conocidos como “preciosos” y daba vergüenza decir nuestro estado natal; sin embargo, ocho años después, la situación es diferente tras gobiernos de coaliciones encabezadas por el Partido Acción Nacional (PAN).

Así lo explicó la precandidata del partido albiazul al gobierno del estado, Martha Erika Alonso Hidalgo, quien reconoció que existen diferentes pendientes, pero con los gobiernos de Rafael Moreno Valle y de Antonio Gali se cambió la sinergia que se traía.

En alusión directa al llamado “Góber precioso”, Mario Marín Torres, quien estuvo al frente del Poder Ejecutivo durante el periodo de 2005 a 2011, Alonso Hidalgo expresó la importancia de que la población recuerde lo sucedido en la última gestión encabezada por el PRI.

“Yo te lo puedo decir como panista. Yo me siento muy orgullosa de los gobiernos del PAN en general. Hay que recordar y hacer un poquito de memoria de cómo nos sentíamos los poblanos hace ocho años. Nos daba vergüenza decir que éramos de Puebla, porque automáticamente te decían: eres de los ‘preciosos’. Hoy, los poblanos recuperamos el orgullo de sentirnos poblanos ¿Qué aún faltan cosas por hacer? Claro que faltan cosas por hacer, pero partamos por reconocer a la Puebla que teníamos hace ocho años, a la Puebla que tenemos hoy en día”, comentó.

En entrevista para Milenio Puebla, la ex presidenta del Sistema Estatal DIF (Sedif) en la gestión de Moreno Valle, explicó que prefiere no tener experiencia en puestos de elección popular.

“Son mis primeras elecciones para un cargo. Es la primera vez que estoy participando para buscar un puesto de elección popular (…). Si tener experiencia significa hacer lo que muchos de los otros políticos han hecho, prefiero no tenerla. Mi experiencia se basa en el conocimiento del estado, en escuchar a la gente y saber cuáles son sus necesidades”, comentó.

Aseguró que conoce los 217 municipios del estado por su posición en el Sedif y su cargo como secretaria general del Comité Directivo Estatal (CDE), por lo que cuestionó a quienes buscan gobernar la entidad sin conocerla.

“Tengo la fortuna de conocer los 217 municipios. ¿Cómo alguien que aspira a gobernar este estado puede hacerlo si no lo conoce? A mí me parece complicado que alguien aspire a un puesto así para conocer el futuro del estado”, destacó.

Como ciudadana, Alonso expresó la importancia de que en las próximas precampañas y campañas, se presenten propuestas y se eviten descalificaciones.

“No solo se trata de proponer, no solo se trata de decir lo que quieres sino cómo le vas a hacer. No solo se trata de proponer, sino de trascender”, agregó.

Ante la definición de Enrique Doger Guerrero como precandidato al gobierno por el PRI y la participación de Miguel Barbosa por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alonso Hidalgo aseguró que en las contiendas electorales no existe rival pequeño, pero aseguró que está lista y preparada para competir y ganar.

“No hay adversario menor, yo creo que hoy por hoy, todos quienes estén contendiendo, son competitivos y darán su mejor esfuerzo por convencer al electorado. Yo lo que diría es que tengamos una campaña propositiva, una campaña no de ataques porque hay que partir de que los ciudadanos están hartos de la política y de los políticos”, apuntó.

Martha Erika Alonso explicó que Enrique Doger es una persona con experiencia y son los ciudadanos quienes tienen la mejor opinión en torno a su gestión como alcalde de la capital.

“Doger es un hombre con muchísima experiencia en el ámbito público, no tendría mayor comentario que hacer. Yo creo que quien lo tiene que hacer es la gente que milita en su instituto político y los ciudadanos tendrán una opinión buena o mala en relación a su experiencia cuando fue alcalde en esta ciudad”, comentó.

Respecto a ser recordada como esposa del ex gobernador, aseguró que cuenta con nombre y apellido propio. “Soy una mujer preparada y con aspiraciones legítimas a poder participar en un puesto como al que estoy aspirando. Me parece un poco triste que pongan ese tipo de etiquetas. Yo estoy orgullosa de mi esposo, tengo un matrimonio feliz, no me afecta que me pongan: señora de… Pero estamos en un escenario público donde muchas mujeres tratan de ganarse un lugar para ser reconocidas”, finalizó.

AMV