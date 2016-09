El año que marcó a Peña Nieto

Ciudad de México

El cuarto año de gobierno de Enrique Peña Nieto estuvo marcado por críticas a la actuación de las corporaciones de seguridad, la derrota electoral del PRI e investigaciones periodísticas cuestionando al Presidente y su familia; también por prometedoras iniciativas de ley que quedaron congeladas en el Congreso.



Aquí hacemos un recuento de los acontecimientos que marcaron este año:



El departamento en Miami

Una nota de The Guardian vinculó a la primera dama, Angélica Rivera, con un departamento en Miami, propiedad de Arturo Pierdant, presunto contratista del gobierno federal.

La Presidencia rechazó lo publicado por el periódico británico; sin embargo, Peña Nieto aceptó que Pierdant pagó los impuestos del departamento de su esposa en esa ciudad, como un favor de amigos.

La tesis de Peña Nieto

Otra nota periodística acusó al Presidente de haber plagiado 197 párrafos de 682 que integran su tesis de licenciatura para obtener el título de abogado por la Universidad Panamericana.

El vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, dijo que en la tesis hubo fallas metodológicas, pero "de ahí a un plagio es un abismo".

Tras una revisión, la Universidad Panamericana dijo que Peña Nieto cumplió con los requisitos para su titulación, y que aunque en su tesis había "reproducciones textuales de fragmentos sin cita a pie de página ni en el apartado de la bibliografía", se trataba de un acto consumado en el que no se podía proceder.

La disculpa por la Casa Blanca

Durante la promulgación de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, el mandatario pidió disculpas por la percepción que generó el tema de la casa de Angélica Rivera en Lomas de Chapultepec.

"Somos responsables de la percepción que generamos por lo que hacemos. En esto reconozco que cometí un error que afectó a mi familia, a la investidura presidencial y dañó la imagen del gobierno en carne propia. Les pido perdón, les reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio e indignación que les causé", dijo.

La derrota del PRI

En las elecciones de este año, el PRI perdió 116 cargos que estuvieron en disputa: las gubernaturas de Veracruz, Tamaulipas, Quintana Roo y Durango; 54 diputaciones locales y 58 alcaldías.

La Iglesia católica dijo que la derrota electoral se debía a la propuesta de matrimonio gay del presidente Enrique Peña Nieto, por lo que pidió recapacitar al gobierno federal.

El gran ganador de esas elecciones fue la colación PAN-PRD, que mantuvo tres gubernaturas y ganó 106 cargos nuevos.

El enfrentamiento en Nochixtlán

El 19 de junio, policías federales y estatales se enfrentaron con manifestantes afines a la CNTE en Nochixtlán, Oaxaca, durante un operativo para retirar un bloqueo carretero; el saldo fue de ocho muertos y varias personas heridas.

Los elementos de la Policía Federal fueron acusados de disparar contra los manifestantes, cuando sus protocolos marcan que no debe ir con armas a ese tipo de operativos; la corporación respondió que los agentes armados llegaron para auxiliar al primer contingente que intentó retirar el bloqueo en la carretera.



El ombudsman de Oaxaca, Arturo Peimbert, dijo que la policía impidió la atención médica de los heridos en el hospital local del IMSS; sin embargo, dicha dependencia negó que eso haya ocurrido.

Paro de la CNTE

Durante la celebración del Día del Maestro, los profesores de Chihuahua, Guerrero, Michoacán y Chiapas convocaron a un paro de labores indefinido para demandar la abrogación de la reforma educativa, el cual todavía sigue.

De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el paro y bloqueos de la CNTE han dejado pérdidas de 4 mil millones de pesos.

Iniciativa de bodas gay

Dos días después de haber iniciado la protesta de los maestros, el Presidente anunció una iniciativa para modificar el artículo 4° constitucional y el Código Civil, a fin de garantizar el matrimonio igualitario en todo el país; sin embargo, la banca del PRI en el Congreso descartó discutir la propuesta debido a que no es prioritaria.

Por su parte, la Iglesia despreció la idea mediante una serie de artículos publicados en el semanario Desde la Fe, donde exponía el daño que implicaba para la vida familiar que se reconozcan los matrimonios gay.

Iguala no puede quedar marcado por Ayotzinapa

En su primera visita a Iguala, Peña Nieto dijo que ese municipio "no puede quedar marcado por estos trágicos acontecimientos", en referencia a la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

Dijo que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo para procurar la justicia y realizar una investigación transparente.

En julio se aprobó el mecanismo de seguimiento al caso Iguala, en el que se estableció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podrá visitar el país las veces que quiera para supervisar los avances en la investigación.

La recaptura de 'El Chapo'

Luego de cinco meses de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del Penal del Altiplano, el Presidente anunció el 8 de enero que el líder del cártel de Sinaloa había sido detenido.

"Misión cumplida, lo tenemos. Quiero informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido", escribió en su cuenta de Twitter.

Peña Nieto dijo que el suceso era a favor del Estado de derecho, ya que se restablecía la confianza en las instituciones.

¿Me puedo echar un churro enfrente de ustedes?

Luego del falló de la Corte que aprobó el cultivo, procesamiento y consumo de la mariguana con fines recreativos, el Presidente dijo que legalizar la mariguana no iba a facilitar la lucha contra el crimen organizado.

El mandatario dijo que tuvo una conversación con sus hijos para explicarles que el fallo de la Corte no implicaba una legalización de la mariguana, sino que abría la posibilidad de un debate.

"Cuando se acercan nuestros hijos y me preguntan: 'Oye, papá, ¿quiere decir que pronto, entonces, nos vamos a poder echar un churro aquí, delante de ustedes? Les he dicho: 'No. No se confundan. Se abre un debate', y les he expresado mi posición categórica contra la legalización de la mariguana".

El gobierno federal realizó este mismo año foros en todo el país para debatir la legalización de este estupefaciente.







JASR