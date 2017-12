PT-Morena pide no aplicar ley de seguridad en elecciones

Ciudad de México

La bancada del PT-Morena en el Senado demandó al gobierno reforzar la seguridad en todo el país y no sólo en los estados donde habrá elecciones, sin embargo, el vicecoordinador de la fracción, Miguel Barbosa, y el secretario de la Comisión de Justicia, Luis Humberto Fernández, advirtieron no utilizar el tema como pretexto para aplicar la Ley de Seguridad Interior.

Los legisladores aseguraron que es evidente que la violencia no la genera el gobierno federal, pero "no hace nada para detenerla”, pues advirtieron que en cada transición hay una situación de violencia exacerbada.

En entrevista, Barbosa Huerta recordó que en todo el país habrá elecciones, porque son comicios federales, por ello sería un error pensar en garantizar la seguridad sólo en aquellos estados donde se elegirá gobernador.

“Es muy preocupante que haya estados donde el control esté a cargo del crimen organizado, donde tal parece que quien determinará si hay o no elecciones y qué gobernantes se elegirán son las bandas criminales. El Estado mexicano tiene que garantizar que ello no ocurra y vemos que no está haciendo nada para impedirlo”, acusó.

En ese sentido, demandó que se tiene que reforzar la seguridad, sin que ello sea pretexto para argumentar a favor de la Ley de Seguridad Interior. “No quisiera decir que deliberadamente se pone fuera de control la seguridad pública, pero gran parte de zonas del país estarán fuera de control y ello habla de que no habrá una expresión libre y democrática del voto”.

En el mismo sentido, Luis Humberto Fernández destacó que tradicionalmente cuando hay momentos de transición en el poder, suceden hechos que exacerban la violencia y en las últimas dos décadas se han constatado con asesinatos de militantes de la izquierda, pero también de un candidato presidencial como Luis Donaldo Colosio.

“Lo que estamos viendo es no sólo el fracaso de la estrategia contra la violencia, sino de la política para resolver los conflictos y por ello esta escalada de violencia frente a la mirada cómplice y pasiva del gobierno federal. No se puede esperar una campaña honesta y tranquila si pones a gente como Rubén Moreira y Eruviel Ávila, pues no va a ser una campaña de rosas porque la intención es mantener el poder a como dé lugar”, consideró el secretario de la Comisión de Justicia.

Los legisladores dijeron que la violencia es parte de una estrategia para detener a Andrés Manuel López Obrador en las diferentes ocasiones que ha buscado la Presidencia, “es la estrategia del miedo y esto les es funcional. El miedo en la población le sirve al grupo en el poder; no la provoca, la provoca por omisión y eso le sirve”.