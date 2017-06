La PGR no define si un tema es de seguridad nacional

Ciudad de México

El titular de la Procuraduría General de la República hizo declaraciones que están fuera de sus atribuciones y competencias, afirmó el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, el panista Jorge Ramos, y lo llamó a no mandar señales contradictorias sobre los temas de seguridad en el país, pues sólo abona a la confusión.

En tanto, el presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, el perredista Waldo Fernández, dijo que no coincide en minimizar el problema que representa la delincuencia organizada y explicó que ésta siempre será, en términos académicos, un tema de seguridad nacional.

En entrevista, el legislador Jorge Ramos señaló que la única institución facultada para emitir ese tipo de aseveraciones, como la que hizo el procurador ante la Organización de las Naciones Unidas, es el Consejo de Seguridad Nacional del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública.

"Yo creo que (Raúl Cervantes) está haciendo declaraciones que no están en el marco de sus funciones y atribuciones, y no le corresponde a la PGR definir si un tema es o no de seguridad nacional, la instancia correcta para decirlo, para determinarlo, es el Consejo de Seguridad Nacional del propio Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional y la propia Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, a la cual pertenezco y en ningún momento se nos ha informado por parte del gobierno federal que haya desaparecido de la agenda de seguridad nacional el crimen organizado", expuso.

Como presidente de la comisión mencionada e integrante de la comisión bicameral, aseguró que hasta el momento no han recibido ninguna información de que la delincuencia organizada esté fuera de la Agenda Nacional de Riegos a la Seguridad Nacional.

Añadió que para sacar al crimen organizado de esa materia se debe reformar a fondo el Sistema Nacional de Seguridad Pública e indicó que eso únicamente sería posible con la aprobación de la minuta de mando mixto que se encuentra estancada en la Cámara de Diputados por falta de acuerdos.

















