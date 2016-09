PAN y PRD: sin injurias, “Peña debió ser firme”

México

Las fracciones de PAN y PRD en la Cámara de Diputados reprocharon al presidente Enrique Peña Nieto la falta de claridad y contundencia durante la visita de Donald Trump a Los Pinos, al tiempo de afirmar que el mandatario mexicano debió actuar con firmeza ante las ofensas del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, sin necesidad de recurrir al insulto ni a la injuria.

El coordinador de los diputados federales de Acción Nacional, Marko Cortés, y el vicecoordinador perredista Jesús Zambrano, se refirieron así a las declaraciones que Peña Nieto formuló al director general editorial de Grupo MILENIO, Carlos Marín, respecto a la invitación al magnate.

“(El presidente Peña Nieto) tuvo que haberle dicho aquí en México, aquí en nuestra casa, con toda claridad y a la vista de todos los mexicanos, lo que pensamos respecto a sus declaraciones: nos faltó al respeto y tuvo que haberle dicho con toda claridad que no estamos de acuerdo en su proyecto de construir un muro y que por supuesto es una locura que pretenda que lo paguen los mexicanos. ¡Tuvo que ser claro y contundente!”, puntualizó Cortés.

Sostuvo que Trump aprovechó la invitación de Peña Nieto para capitalizarla a favor de su causa, por lo que el titular del Ejecutivo debió inmediatamente “poner en alto con dignidad la posición de México ante el candidato que le ha faltado al respeto a los mexicanos”.

—¿Sin la necesidad de un insulto? —se le inquirió.

—Sin la necesidad de un insulto; para decir las cosas claras no tiene que haber insultos.

“Nosotros lo que hemos dicho: hay que ser claros, hay que decir las cosas como son y el presidente Peña Nieto no fue claro, no puso en alto la dignidad que tenemos todos los mexicanos y nosotros ahora lamentamos que Hillary Clinton, la candidata demócrata, haya anunciado que antes del proceso electoral no tiene previsto visitar nuestro país”, remarcó el líder parlamentario del PAN.

El perredista Zambrano cuestionó igualmente la pasividad del Presidente de la República ante los improperios, descalificaciones y ofensas de Trump a los mexicanos.

“(El candidato republicano) ha sido recibido con bombo y platillos, y eso lamentablemente va a quedar ahí como una marca indeleble, una mancha que no se va a poder borrar. El daño está hecho y no solo para el propio Presidente en su persona y en lo que representa como institución, sino también para el país”, dijo.

El vicecoordinador priista Jorge Carlos Ramírez Marín señaló que es responsabilidad del Ejecutivo mantener las formas a las que lo obliga la investidura presidencial.

“Yo no hubiera permitido que el Presidente insultara, no a Trump, a nadie, creo que él tiene que representarnos a todos con dignidad, lo importante está en el concepto, para medir palabra por palabra que es una obligación del ejercicio presidencial”, afirmó.

REMOCIÓN

La fracción del PAN en el Senado exigió la remoción de la canciller Claudia Ruiz Massieu, tras la visita de Trump.

Durante su sesión ordinaria de ayer, el Senado debatió la reunión del presidente Peña Nieto con Donald Trump y la oposición descalificó al mandatario, al cuestionar que haya rayado en la traición, no solo por recibir a quien ha ofendido a los mexicanos, sino por aceptar que el Tratado de Libre Comercio se ponga a revisión.

Respecto a lo declarado en la entrevista con Carlos Marín de que él tomó la decisión de la invitación a Trump, el perredista Miguel Barbosa dijo que si fue el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, o él ya no es el tema de fondo, porque el responsable de la política exterior es Peña Nieto.

CLAVES

“NO ESTÁ A LA ALTURA”

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho, aseguró que Donald Trump no ha estado a la altura de lo que llamó “el trato considerado” que le ofreció el presidente Enrique Peña Nieto.

En cuanto a la negativa de Clinton para reunirse con Peña, consideró que es penoso, pero respetable y aseguró que esto no interfiere para que la comunicación bilateral entre ambas naciones y entre la aspirante y Peña Nieto, pueda continuar a través de otras vías.