Implementarán operativos para combatir robos

Monterrey

Después de pedir que la ciudadanía no exponga su vida al intentar evitar algún robo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado anunció un dispositivo “subido de tono” para combatir la delincuencia.

En entrevista, al salir de la reunión de seguridad semanal junto con los alcaldes metropolitanos, Bernardo González Garza, titular de la dependencia, dijo que en los próximos días implementarán estos operativos en puntos estratégicos.

“Entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General estamos planeando operativos que no podemos revelarlos en este momento para llevarlos a muchas áreas del estado para contener delitos de toda índole, los homicidios y un ataque frontal de la delincuencia organizada.

“(…) Para eso están los cuerpos de Policía y no me refiero sólo a las del Estado, sino a todas las policías actuando en este sentido, y que no arriesguen su integridad, ya verá el delincuente cómo le vamos a subir de tono”, mencionó.

TE RECOMENDAMOS: Con violencia, 1 de cada 4 robos en NL durante 2018

González Garza indicó que con estos operativos pretenden ser disuasivos y generar una percepción de seguridad.

Señaló que esta semana podrán implementarse los operativos en puntos estratégicos, aunque no los reveló para no alertar a los delincuentes.

“La recomendación es llamar al 911 y el delincuente que sepa que lo vamos a meter la cárcel y los vamos a hacer a través de la Secretaría de Seguridad Pública y la Agencia Estatal de Investigaciones y que si prenden la radio y la televisión que sepan que sí los vamos a detener.

“Entiendo y todos tratamos de cuidar nuestro patrimonio, pero hay policías entrenados para combatir este tipo de delitos y para prevenirnos, respeto mucho la situación que tuvo este ciudadano”; comentó.

El secretario de Seguridad señaló que como Secretaría les corresponde mejorar los tiempos, por lo que ha sostenido desde hace 15 días reuniones periódicas con los alcaldes.

"Buscamos hacer unos cambios de enlaces en el C5 para mejorar la respuesta de (arribo de) las policías, insisto, y no nada más del Estado sino a través del C5 coordinamos la eficiencia de las policías en sus tiempos de respuesta municipal", manifestó.

Este lunes, el dueño y un empleado de la carnicería “Carnes Cares”, en el sector San Bernabé, desarmaron y detuvieron a un ladrón que intentó robar el negocio.

De acuerdo al video de sistema de vigilancia del lugar, el delincuente llegó y con una pistola amenazó a la cajera y a un cliente, pero el propietario, quien resultó ser primo del secretario general de Gobierno, Genaro Alanís, pudo quitarle el arma y detenerlo con ayuda de otros de sus empleados.

El dueño de la carnicería indicó que por lo menos una vez al mes intentan asaltar o roban el negocio al igual que los que se ubican en los alrededores de San Bernabé.